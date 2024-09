Výsledky voleb v Plzeňském kraji najdete ZDE

Poté následovalo vyjednávání koalice, kdy se očekávalo, že by mohla být stejná jako v minulém období, ale nestalo se tak. Piráti se do ni nedostali. „Je to věc, která reflektuje volební výsledek. My to nějakým způsobem přijímáme s pokorou, protože současná koalice má dostatek mandátů, takže nebyl důvod nás k tomu přibírat. To je věc, kterou my respektujeme, je to výsledek povolebního vyjednávání,“ okomentoval výsledek Špoták, který přiznal, že ho to mrzí. „Člověk by chtěl dotáhnout projekty, které jsme započali v minulé koalici, ale tohle je politický život a my se budeme snažit projekty dotahovat a snažit se o ně i z opozice.“

A kam jeho krok povedou z hejtmanského křesla? „Jsem pořád zaměstnaný, takže já se vrátím do práce, až nebudu uvolněný zastupitel. Pro mě se nic nemění,“ poznamenal.

Po nedělním večeru by se ale nabízela, díky úspěchu, který plzeňští Piráti měli, i cesta do vyšší politiky. Jelikož oznámilo svoji rezignaci celé vedení Pirátské strany včetně Ivana Bartoše. „Určitě se na jeho místo teď nechystám. Je to stejné jako před rokem, kdy jsme volili předsedu, tehdy jsem nekandidoval, protože nebyla podpora v rámci pirátské strany a nyní tu podporu také necítím, takže zatím ne. Musel bych cítit výraznou podporu, abych se o post ucházel,“ uzavřel Špoták.