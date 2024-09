close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Krajské volby 2024Možná jste si sami někdy položili otázku, zda má mít malá Česká republika čtrnáct vyšších územně správních celků, tedy krajů. Ty byly zřízeny 1. ledna 2000 a fungují tak dodnes. Někoho to nutí k zamyšlení nad případnými úsporami, jiný se na to dívá z regionálního hlediska. Ve svých odpovědích se neshodnou ani lídři největších politických stran a uskupení, kterým Deník položil následující otázku: „Jste pro, aby v rámci úspor z Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl Kraj západočeský?“

Jen dva z osmi oslovených odpověděli jednoznačně kladně.

„Myslím si, že nejde jen o úspory, ale pro fungování celé té samosprávy jako celku by sedm krajů v České republice bylo naprosto dostačující, to znamená i spojení Plzeňského a Karlovarského,“ řekl například současný hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták za Piráty. Stejně jednoznačně se vyjádřila Marie Pošarová za SPD a Trikolóru: „Ano, naším cílem je snižování počtu krajů třeba na osm. Jelikož nyní je Plzeňský kraj znevýhodněn, co se týče rozpočtového určení daní a přichází každoročně o nějakých 215 milionů korun, takže já jsem pro ušetření pro státní rozpočet a navýšení rozpočtu pro Plzeňský kraj.“

Další lídři byli už ve svých vyjádřeních opatrnější.

„Ano, pocitově si to umím představit. Na druhou stranu jsem neviděl žádnou analýzu, která by vedla k úsporám a co by to přineslo lidem v Plzeňském kraji,“ sdělil Kamal Farhan z ANO 2011.

„Při vypsání referenda a souhlasu občanů obou těchto regionů ano,“ odpověděl Jiří Valenta za STAČILO!.

„Určitě by nedošlo k ekonomickým úsporám. Státoprávní uspořádání nejde měnit každých pět let. Pokud by někdy v budoucnu, třeba za třicet nebo padesát let došlo ke sloučení krajů, tak si to umím představit,“ připustil lídr TOP 09 a STAN Pavel Čížek.

„Z toho ekonomického hlediska to smysl dává, tak spíše ano. Na druhou stranu tam vzniká otázka, když vznikne takto velký region, jak velká by byla zainteresovanost člověka například ze Sušice na problematiku toho, co se děje v Karlových Varech. Ale v zásadě ekonomický i demografický smysl to dává,“ vysvětlil Jiří Klečka z KDU-ČSL – Pro Plzeň.

Naopak záporně odpověděl lídr spojené kandidátky ODS a TOP 09 Jan Šašek: „Ne, já myslím, že jsme spokojeni tak jak jsme, ale určitě jsou v rámci hledání úspor oblasti, ve kterých bychom mohli spolupracovat. Například při výstavbě nové nemocnice v Plané by kraje mohly spolupracovat, protože taková nemocnice by sloužila občanům jak Plzeňského, tak Karlovarského kraje.“

A rázné „Ne“ bez bližšího odůvodnění řekl na kameru za Sociální demokracii její lídr Václav Šimánek.

Plzeňský kraj je třetím největším krajem v Česku a k prvnímu čtvrtletí letošního roku v něm žilo přes 609 tisíc obyvatel. Karlovarský kraj je rozlohou třetí nejmenší kraj hned po Praze a Libereckém kraji a žilo zde k prvnímu čtvrtletí letošního roku přibližně 293 tisíc obyvatel.