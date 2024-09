close info Zdroj: Deník/VLP Externista zoom_in Krajské volby 2024Fungování letecké záchranné služby na letišti v Líních u Plzně a hlavně její budoucnost se začala řešit v souvislosti s velkými plány na vybudování továrny na baterie do elektroautomobilů Volkswagen tzv. gigafactory. V případě, že by se projekt realizoval, záchranka by se musela z letiště stěhovat, protože by z bezpečnostních důvodů nemohla být v blízkosti takového provozu. I když nakonec z projektu německé automobilky sešlo, budoucnost letecké záchranné služby zůstává nejistá.

Armáda má smlouvu na provozování letecké záchranné služby v Líních až do konce roku 2028 a záchranáři odtud startují k mnoha akutním případům v Plzeňském i Karlovarském kraji už od roku 1991. Zároveň je to jediné místo v republice, kde leteckou záchranku provozuje armáda. O jejím dalším osudu by však mělo rozhodnout ministerstvo zdravotnictví. Na to, zda by letecká záchranná služba měla na letišti v Líních zůstat i po roce 2028, se Deník zeptal lídrů kandidátek největších politických stran.

„Bezpochyby ano a děláme všechny kroky pro to, aby armáda provozovala leteckou záchranku i po roce 2028,“ prohlásil jednoznačně současný hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták za Piráty. V tom se zcela shoduje s vyjádřením Jana Šaška, lídra spojené kandidátky ODS a TOP 09, který řekl: „Bylo by to určitě nejlepší řešení, minimálně by se armáda po životnosti stávajících vrtulníků měla podílet na letecké záchranné službě, protože má odborníky, má piloty a záchranáře. My rozhodně budeme usilovat o to, aby i do budoucna tady letecká záchranná služba fungovala v režimu 24/7, ideálně aby měla základnu v Líních."

Taktéž kladně, jen lehce konfrontačním tónem, odpověděl na možné další provozování letecké záchranky v Líních armádou lídr hnutí ANO 2011 Kamal Farhan. „Ano. Je skandální od ministryně obrany za ODS a ministra zdravotnictví za TOP 09, že chtějí zrušit stanoviště letecké záchranné služby pro armádu a dát to do rukou soukromníků.“

Stručně a vesměs kladně odpověděli i lídři dalších stran.

„Já bych tomu byl velmi rád, ale záleží to na ministerstvu zdravotnictví, to rozhoduje.“ Pavel Čížek (STAN)

„Ano, je to nejlepší možné řešení.“ Václav Šimánek (Sociální demokracie)

„Myslím si, že to, jak to tady zajišťuje vojenská letecká záchranná služba, je naprosto skvělá práce s tím, že mají možnost létat v noci. Takže ano.“ Jiří Klečka (PRO NÁŠ KRAJ – PRO PLZEŇ a KDU-ČSL)

„Ano, za předpokladu, že nedojde ke snížení kvality poskytovaných služeb.“ Jiří Valenta (STAČILO!)

„Ano, určitě. Vím že teď je to minimálně do roku 2027 a souhlasím s tím, že by ji měla armáda provozovat i nadále.“ Marie Pošarová (SPD a Trikolóra)

Vojenští letečtí záchranáři nyní létají na vrtulnících W-3A Sokol a od aktivace musí vrtulník vzlétnout do tří minut. Posádku tvoří dva piloti, palubní technik, lékař a sestra nebo záchranář. Piloti i drtivá většina zdravotníků jsou příslušníci armády. K roku 2028 připravuje ministerstvo zdravotnictví novou koncepci, která by se měla věnovat všem leteckým záchranářům v celé České republice.