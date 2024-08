Systém podle nich není kompatibilní s jinými databázemi, například s katastrem nemovitostí a mnoho informací se proto musí přepisovat ručně. „Stavebníci by měli být trpěliví, protože rozběh digitalizace vázne a jako každý digitální produkt má svoje mouchy. Stavební úřady jsou nyní zahlcené žádostmi, které byly podány postaru. Ty teď musejí vyřídit a bude jim to trvat měsíce. Nejhorší je to ve velkých městech,“ vysvětlil Deníku Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje.

Důvodem je změna příslušnosti některých žádostí, kdy se na úřady ve větších městech přesouvají některé už i zahájená stavební řízení z menších měst. Deník se proto pokusil zjistit, jaká je aktuální situace na některých stavebních úřadech v Plzeňském kraji.

Stavební úřad Plzeň 4 - Doubravka

Jen za poslední týden dostali na stůl téměř 150 nových žádostí, což je podle pracovnice stavebního úřadu práce na půl roku. „Každý den je se systémem jiný problém, někdy nefungují právnické osoby, někdy fyzické osoby. Snažíme se to, pokud to jde, vyřizovat postaru, ale délku vyřízení žádosti nedokážu v tuto chvíli vůbec odhadnout,“ sdělila úřednice.

Stavební úřad Plzeň 2 - Slovany

Podle informací z tohoto úřadu musí žadatel, který si podá žádost v těchto dnech, počítat s délkou řízení až čtyři měsíce, což znamená, že stavební povolení může očekávat v nejlepším případě až ke konci roku. Stejně jako v předchozím případě se to pracovníci úřadu snaží vyřizovat postaru. Každý z nich má v tuto chvíli na stole stovku žádostí.

Odbor výstavby a územního plánování Klatovy

Ani na klatovském úřadu nedokáží odhadnout, jak dlouho by vyřízení stavebního povolení trvalo. „V novém systému teď vygenerujeme jen to, co se týká žadatele, ale jakmile potřebujeme zahájit řízení, kde je více účastníků a nahrát tam jejich souhlasy, tak to nejde, protože to není kompatibilní s katastrem. Zatím tedy děláme jen ty žádosti, kde je jen samotný žadatel. Předpokládáme, že buď se to bude muset zastavit a dělat to postaru nebo od září už bude systém kompatibilní a budeme v něm moci dělat. Do šedesáti dnů vyřízení nezaručíme, ale do konce tohoto roku snad ano,“ říká jeden ze zaměstnanců úřadu.

Stavební odbor Rokycany

„Jsme teď zavaleni žádostmi, takže minimálně tři měsíce určitě budete čekat. Systém někdy funguje, někdy ne. Hromadí se nám tady žádosti i z minulých měsíců, jen za červen to byla stovka nových. Rychlost vyřízení ale také záleží na tom, jak kompletní budou dodané podklady. Systém není bezchybný, někdy je to ztráta času, když vám to nejde odeslat a jen čekáte,“ vysvětlil pracovník úřadu s tím, že se všichni snaží zatím postupně vyřizovat došlé žádosti.

Odbor výstavby a územního plánování Domažlice

I na tomto úřadu bojují jeho pracovníci s novým systémem. „Zatím tam všechny funkce úplně nefungují. Nějak se tím prokousáváme, ale jde to samozřejmě pomalu. Vyřizujeme teď štosy žádostí, které si lidi podali na poslední chvíli v červnu, protože se báli toho nového zákona. Zhruba ode dneška za měsíc začneme vyřizovat nové žádosti a doufáme, že do konce roku bude systém plnohodnotně fungovat,“ potvrdil pracovník místního úřadu.

Přestože o potížích s novým systémem elektronického schvalování stavebních povolení vědí i na Krajském úřadu Plzeňského kraje, žádnou reakci z řad potencionálních stavebníků zatím nedostali. „Samozřejmě problém registrujeme, ale žádné připomínky ani stížnosti veřejnosti v této záležitosti zatím u nás na Krajském úřadě neevidujeme,“ potvrdil Deníku Miloslav Michalec.

Nový stavební zákon začal platit od 1. července letošního roku a přinesl několik změn, které by měly stavebníkovi usnadnit cestu k získání stavebního povolení. Stavební úřady by měly samy obesílat ostatní úřady a získat jejich vyjádření v závazném stanovisku. Norma mimo jiné ruší dvojí povolování staveb a územní a stavební řízení slučuje do jednoho.