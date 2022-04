Vzhledem ke složité situaci na trhu ustavil kraj odbornou pracovní skupinu, která situaci průběžně sleduje, a to s cílem nakoupit elektřiny a plynu ve chvíli, kdy bude moci dosáhnout co nejvyšší úspory peněz tak, jako se mu to dařilo dosud. Pro nákup plynu a elektřiny pro roky 2023 až 2024 ze závěrů pracovní skupiny zatím vyplývá, že nákup energií je předběžně očekáván v období konce jara a začátku léta. „Situaci na trhu komodit je ale stále nutné průběžně sledovat a hodnotit, jelikož není výjimečnou situací, že jsou vypovídány již uzavřené smlouvy o dodávkách energií a samosprávné celky se tak ocitají u dodavatelů poslední instance. Věříme ale, že toto nebude náš případ a i pro následující období se nám podaří dosáhnout co nejvyšších možných úspor a i nadále budeme dobrými hospodáři krajských peněz,“ upozornil Hais.