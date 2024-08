Je to jen pár dnů, kdy médii proběhla zpráva o rozhodnutí radních města Vsetína o zákazu používání mobilních telefonů ve třídách vsetínských základních škol, zřizovaných městem. Po příchodu do školy je žáci nebudou moci mít ani u sebe a vloží je do speciálních uzamykatelných boxů. Opatření okamžitě spustilo bouřlivou diskuzi především na sociálních sítích.