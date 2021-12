„Jsem velmi ráda za to, že včerejší zastupitelstvo schválilo podporu pro Techmanii ve výši 14 milionů. Situace je složitá pro všechny a dnes v době pandemie to pociťujeme v mnoha směrech více než kdy dříve. Nicméně dobré projekty by měly být i nadále podporovány a zastabilizovány pro další budoucí období. Myslím si, že Techmania má nesmírný přínos v oblasti vzdělávání. Je to místo neformální vzdělávání, které vzbuzuje v dětech, mladých lidech, ale i dospělých zájem o přírodovědné a technické vzdělávání," uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová s tím, že Techmania je místo, které popularizuje vědu a techniku. "A v neposlední řadě, je to místo zábavného, popularizačního, vědecko-technického turismu. Vývoj a kroky této instituce jsem měla příležitost poměrně intenzivně sledovat již v době, kdy jsem byla rektorkou Západočeské univerzity anebo děkankou Fakulty zdravotnických studií," řekla Mauritzová.