Talentované žáky do akademie zařadí ředitelé jednotlivých ZUŠ za účasti odborných poradních orgánů ustanovených při umělecké škole a Krajské umělecké rady. Akademie je určena pro talentované děti ve věku 10 – 15 let. „Tím ale nevylučujeme, že její součástí nemůže být devítiletý nebo šestnáctiletý student, protože zásadním kritériem je mimořádný talent a zájem věnovat se umění v budoucnu profesionálně. Předpokladem tedy je, že žáci dále půjdou studovat konzervatoř nebo jinou školu příslušného zaměření,“ poznamenal Picka.

Plzeňský kraj odhaduje, že může být vybráno až téměř 200 nejlepších žáků. Jedna základní umělecká škola může zařadit maximálně jedno procento žáků své kapacity. Do akademie se žáci budou moci přihlásit během září a října. Výzva k podávání žádostí bude otevřena od 19. září do 1. října prostřednictvím aplikace eDotace. Celkově se předpokládají náklady ve výši kolem 5 milionů korun. „Celý život jsem sportoval, ale myslím, že podobnou akademii by měly mít i žáci, kteří zrovna nechtějí běhat za míčem nebo hrát hokej, ale chtějí se vzdělávat v uměleckém oboru. Právě takové jsme teď připraveni podpořit,“ podotkl autor myšlenky Libor Picka.

Podle původní myšlenky chtěl žáky koncentrovat do základní umělecké školy v Plzni, ale po radě s řediteli se domluvilo, že žáci zůstanou ve svých kmenových školách, kde budou mít hodiny navíc. „Řada kantorů už to takto dělá, ale nejsou za to ohodnoceni. Díky těmto dotacím bude mít žák dvě hodiny týdně navíc a do budoucna se uvažuje, že bychom mohli najímat i externí experty a celou akademii rozvíjet. Momentálně je skvělé, že pilotní projekt zahajuje svou činnost,“ řekl ředitel ZUŠ Sokolovská Jan Sedláček.