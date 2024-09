Od pátečního odpoledne až do neděle mohou vydatné srážky hrozit na Klatovsku, v části Plzeňska a na Rokycansku, povodně pak s vysokým stupněm nebezpečí ve stejných lokalitách, s nízkým stupněm nebezpečí je výstraha vyhlášena pro další části Plzeňska a Domažlicko.

„Během následujících dní, minimálně do neděle, bude počasí u nás ovlivňovat tlaková níže spojená s frontálním rozhraním, které bude na většinu území přinášet výrazné srážkové úhrny, v jihovýchodní polovině Česka a místy i na návětří výše položených míst až extrémní úhrny srážek,“ píše Český hydrometeorologický ústav na svém facebookovém profilu.

close info Zdroj: se svolením ČHMÚ zoom_in Výstraha meteorologů před srážkami

V jihovýchodní polovině republiky by za uvedené období místy mohlo spadnout až 300 mm srážek. V porovnání s tím by situace na západě Čech měla být příznivější, zde by mělo napršet do 100 mm na metr čtvereční, hlavně v jižní a jihovýchodní části Plzeňského kraje.

„V důsledku vydatných srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. stupně povodňové aktivity předpokládáme až během soboty a neděle,“ uvedli meteorologové. V místech, kde během 24 hodin naprší přes 120 milimetrů, mohou být třetí stupně překročeny výrazně.

Oproti uplynulému víkendu, kdy teploty ještě leckde dosahovaly tropických hodnot, dochází v počasí k razantní změně, v Plzeňském kraji už v polohách nad 1200 metrů meteorologové v pátek a v sobotu nevylučují sněhové přeháňky. Denní teploty by se během nejbližších dní měly pohybovat od 9 do 13 °C.

Aktuální znění výstrahy je možné sledovat na webu chmi.cz. „Další informace budeme přidávat také na sociálních sítích,“ dodali meteorologové.