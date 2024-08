K 31. červenci evidoval Úřad práce v Plzeňském kraji celkem 12 614 uchazečů o zaměstnání, což je o 470 víc než na konci předchozího měsíce, v meziročním srovnání je to nárůst o 1435 osob. Celkem bylo v průběhu července nově zaevidováno 2105 osob, naopak z ní odešlo 1635 uchazečů, z toho u 1132 osob to bylo poté, co jim Úřadu práce zprostředkoval zaměstnání.