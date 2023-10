Stanislava Stupková, ombudsmanka Nemocnic Plzeňského kraje.Zdroj: se svolením NPKHlavním úkolem ombudsmanky, kterou je pro všechny krajem vlastněné nemocnice lékařka Stanislava Stupková, je zajistit lepší komunikaci mezi pacienty nebo jejich blízkými a zaměstnanci nemocnic.

„Budu se těšit na jakékoli podněty a společné hledání řešení, které bude ve prospěch všech zainteresovaných stran ke zlepšení vztahu pacienta a zdravotnického personálu,“ řekla nemocniční ombudsmanka.

V nové pozici chce podle jejích slov využít bohaté zkušenosti z třicetileté praxe, kdy jako lékařka působila v lůžkové i ambulantní péči, a to v nemocničním i privátním prostředí. „Všude jsem byla v přímém kontaktu s pacienty, řešila s nimi jejich diagnózy, navržené postupy léčby a samozřejmě i náměty nebo připomínky a pochopitelně i nespokojenost a stížnosti. Věřím, že jich bude co nejméně, ale pokud se vyskytnou, ráda pomohu s jejich řešením,“ doplnila Stupková.

„Základním úkolem nemocničního ombudsmana NPK je chránit práva pacientů. Poskytovat pomoc pacientům, jejich rodinám a osobám blízkým při řešení problémových situací vzniklých v souvislosti s diagnostikou, léčbou a pobytem v nemocnici. Ombudsman pak zprostředkuje komunikaci mezi zdravotnickým personálem a klientem zdravotnického zařízení,“ vysvětlil mluvčí NPK Jiří Kokoška.

Pacienti se tak mohou na ombudsmanku obracet se stížnostmi, podněty, připomínkami, náměty na zlepšení péče i s pochvalami, a zejména pokud mají pocit, že jejich práva byla zkrácena.

Nemocniční ombudsman řeší také podněty nebo náměty zaměstnanců, pokud jejich téma souvisí s péčí o pacienty nebo pokud upozorní na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly všech nemocnic ve správě Plzeňského kraje.

Jak lze ombudsmanku kontaktovat?

osobně v návštěvních hodinách: Klatovská nemocnice – úterý sudý týden od 8 do 12 hod., Domažlická nemocnice – úterý sudý týden od 13 do 16 hodin, Rokycanská nemocnice – úterý lichý týden od 8 do 12 hodin, Stodská nemocnice – úterý lichý týden od 13 do 16 hodin, Nemocnice Horažďovice – první pondělí v měsíci od 8 do 12 hodin, Nemocnice Svatá Anna – druhé pondělí v měsíci od 8 do 12 hodin

písemně na adrese: Nemocnice Plzeňského kraje, MUDr. Stanislava Stupková, MBA - nemocniční ombudsman, Vejprnická 56, 318 00, Plzeň

e-mailem: stanislava.stupkova@nemocnicepk.cz

telefonicky: 771 277 812 (ideálně PO – PÁ od 8 do 14 hodin)