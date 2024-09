Tři lídři kandidátek, všichni s titulem MUDr., se zaměřují na zdravotnictví jako jedno z hlavních témat své kampaně. Každý z nich má svůj pohled na to, jak zajistit dostatek lékařů a zdravotnického personálu a jakým směrem by se měly ubírat nemocnice zřizované krajem.

Do křesla hejtmana by chtěl usednout lídr ANO, lékař, poslanec Kamal Farhan. „Chtěli bychom určitě zajistit dostatek zdravotních sester a lékařů. Je třeba připravit motivační programy pro lékaře, aby měli vůbec chuť pracovat v krajských nemocnicích. Budu prosazovat zavedení stipendií pro studenty medicíny, abychom zajistili v našem regionu dostatek lékařů. Máme připravený také program tzv. senior taxi, aby starší občané se lépe dostali k lékaři, do zdravotnického zařízení a vlastně za zvýhodněný tarif. Další věcí jsou samozřejmě potom rekonstrukce krajských nemocnic a výstavba urgentních příjmů," dodal Kamal Farhan.

Dalším lékařem v čele kandidátky je urolog Jiří Klečka z uskupení Pro náš kraj. Klíčové je podle něj udržení stávající sítě krajských nemocnic. „Nejpalčivěji vnímám situaci okolo Sušické nemocnice. Pokud budeme součástí krajské koalice, nedopustíme její zrušení. Zejména na periferii začíná být nedostatek lékařů – pediatrů, praktických lékařů nebo i specialistů, nabídneme lékařům nebo zdravotním sestrám motivující prostředí nebo mediaci při vyjednávání úvazků se zdravotními pojišťovnami. Pomůžeme s vybudováním lékařských domů nebo poliklinik. Zasadíme se o vytvoření několika zubních pohotovostí 24/7 v kraji,“ uvedl Jiří Klečka.

SOCDEM vyvěsila billboardy s lídrem, lékařem a ředitelem plzeňské fakultní nemocnice Václavem Šimánkem. Kraj podle něj musí zapracovat na primární péči, zajistit dostatek praktických lékařů i ambulantních specialistů. „Je nutné, aby byli dobře rozmístěni, aby byla zajištěna dostupnost ordinací a dopravní obslužnost tak, aby se senioři mohli dostat se slevou včas ke svému lékaři. Důležitý je také rozvoj krajských nemocnic. Já osobně vidím velký potenciál v Klatovské nemocnici a je otázka, zda budovat nové nemocnice akutní péče. Já jsem pro nemocnice následné péče. Medicína jde velice rychle dopředu, dokážeme tedy zvládnout akutní stavy, ale pacient bude stále potřebovat doléčení, které trvá v řádu týdnů. A to už akutní nemocnice dělat nemůže,“ sdělil Václav Šimánek.