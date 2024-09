Začaly volby do krajského zastupitelstva, dveře volební místnosti se otevřely i na plzeňské Konzervatoři.

close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024

Například do volební místnosti v budově Konzervatoře Plzeň v Kopeckého sadech mířili lidé hned s úderem 14. hodiny. Během prvních dvaceti minut se nenašel ani okamžik, kdy by v místnosti nebyl žádný volič. „U nás to tak bývá většinou, že lidí chodí hodně," uvedla předsedkyně tamní volební komise Jiřina Hájková.

Na Konzervatoř přišla také Plzeňanka Petra. „Musím přiznat, že letos jsem hodně váhala, jestli mám jít volit. Neměla jsem moc z čeho vybírat. Nakonec jsem se rozhodla na poslední chvíli, že přece jen půjdu. Ale jednoduchá volba to nebyla," řekla Deníku.

Poměrně rušno bylo také ve volební místnosti v Jungmannově ulici. Rovněž tam lidé se svými hlasy chodili hned chvíli po začátku voleb.

Menší fronta stála před volební místností už před zahájením voleb v Úlicích na severním Plzeňsku. Během první hodiny odvolilo 35 lidí včetně starosty Ondřeje Bacho. Podle předsedy volební komise Miroslava Staška mají lidé v Úlicích o krajské a senátní volby zájem. Členové komise očekávají tradičně větší zájem v pátek, v sobotu chodí obvykle méně lidí. V obci, která má 475 obyvatel, se volí na obecním úřadě. Spadají pod ní Hracholusky, Kníje, Jezná a Nová Jezná

Krajské volby se odehrávají v pátek 20. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. září od 8 do 14 hodin. Poté se volební místnosti uzavřou a začne sčítání odevzdaných hlasů, které rozhodnou o novém složení krajského zastupitelstva.

V letošních volbách usiluje v kraji o hlasy třináct volebních subjektů, což je o čtyři méně než v roce 2020. Tehdy odevzdalo svůj volební lístek v kraji necelých 40 procent voličů. Vyhrálo ANO 2011 (22,50 procent hlasů), druhá skončila ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů (21,23 procent hlasů). Do zastupitelstva kraje se kromě nich dostali také kandidáti ze STAN s podporou PRO PLZEŇ, Zelených a Idealistů, Pirátů, SPD, ČSSD a KSČM.

Plzeňský kraj v současné době vede koalice složená z Pirátů, STAN a ANO. Zastupitelstvo má pětačtyřicet člwnů, nově jich ale bude o deset víc.

Lidé v části Plzeňska volí také senátora, a to v obvodu Rokycany, kam patří i celý okres Plzeň-sever a část okresu Plzeň-město tvořená obcemi Chrást, Dýšina a Kyšice. Volby do Senátu se uskuteční ve dvou kolech, první nyní, 20. a 21. září, a druhé pak o týden déle, tedy 27. a 28. září. Současným senátorem je od roku 2018 Pavel Karpíšek, který kandiduje i teď, voliči mají na výběr ještě čtyři další kandidáty.