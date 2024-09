Krajské volby pokračují v sobotu druhým dnem. Volební místnosti budou otevřeny do 14 hodin, do té doby mají voliči možnost svým hlasem ovlivnit, kdo z třinácti kandidujících stran a hnutí usedne do 55 křesel v zastupitelstvu Plzeňského kraje a ve volebních obvodech Domažlice a Rokycany i do Senátu.