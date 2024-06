/VIDEOANKETA/ Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje letos již zkontrolovala patnáct koupališť. Ve dvou případech hygienici upozorňují, že voda není úplně bez problémů. Jde o jezírko Košutka v Plzni, kde je podle obou letošních měření zhoršená jakost vody, a koupaliště Babylon na Domažlicku, kde je voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Ve zbylých místech, kde už hygienici provedli testy, si můžete užít koupání bez problémů. Vhodná voda je dle dosavadních měření na pěti místech okresu Plzeň-město (Kamenný rybník, Senecký rybník, Šídlovský rybník, Velký Bolevecký rybník – hráz a Velký Bolevecký rybník – Ostende). Bez poskvrnky prošly i vodní nádrž Hracholusky (měřilo se na dvou místech) na Plzni-severu, biotopy Blovice a Kotynka Dobřany na Plzni-jihu, koupaliště Kdyně – Hájovna na Domažlicku, rybník Bušek ve Velharticích na Klatovsku a brouzdaliště a koupaliště, které najdete v přírodním areálu, jenž se rozkládá pod Husovými sady v severní části Rokycan.

Mezi vodní plochy s dobrou kvalitou vody tak na začátku sezony patří i jedno z nejoblíbenějších míst pro koupání v Plzni – Velký bolevecký rybník. Lidé se tady nemusejí obávat hygienicky rizikových sinic, správci rybníka navíc odhadují, že ponořené vodní rostliny pomohou kvalitu a průhlednost vody dále zlepšovat.

Oproti předchozím sezonám je navíc plný vody, podstatně vyšší hladinu vody než v předchozích letech měl už i v loňské sezoně. Tomu pomohlo jak dopouštění přečištěné vody z řeky Berounky, tak i příroda – část doplněné vody spadla ve formě srážek, část se do rybníka dostala prameny. Zvýšená hladina znamená také výrazně vyšší objem vody v rybníku. „Tím došlo ke zlepšení jejího chemického složení, které už v roce 2023 umožnilo dobrý růst ponořených rostlin, a tedy také návrat k vysoké průhlednosti,“ uvedl hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v bolevecké rybniční soustavě dlouhodobě sleduje.

Vodní rostliny na jedné straně pomáhají k udržení čistoty vody, na straně druhé hrozí zarůstání rybníka. „Proto je nezbytné množství biomasy vodních rostlin během letního období průběžně usměrňovat, tedy sklízet speciální vyžínací lodí Bolek,“ doplnil Martin Gregar, vedoucí Oddělení vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně.

Další vývoj množství vody ve Velkém boleveckém rybníku bude podle Jindřicha Durase záležet především na počasí. „Uvidíme, kolik naprší a kolik vody se dokáže odpařit. Očekáváme, že hladina vody v Boleváku se přes léto bude spíše mírně snižovat. V létě totiž denně hladina vody vlivem výparu klesne v průměru asi o čtyři milimetry,“ poznamenal hydrobiolog. Kdyby na konci léta chybělo více než 20–30 centimetrů vody, vypomůže se čerpáním.

„Kvalitu vody předpokládám výbornou až do konce léta, protože porosty vodních rostlin pracují pro nás. Také rybí obsádka je stabilizovaná. To znamená, že dva nejdůležitější faktory máme pod kontrolou a žádná nepříjemná překvapení by nám rybník přichystat neměl,“ uzavřel Duras.

Dobrá kvalita vody s typickou hnědavou barvou, která je způsobena rašelinnými látkami, je i v nedalekém Kamenném rybníce. Sezona zde začala s průhledností téměř dva metry a dobré podmínky ke koupání se očekávají i během léta.

Také ostatní rybníky bolevecké soustavy se vyznačují na začátku léta poměrně dobrou kvalitou vody. Vývoj během letní sezony tu ale bude záležet na více faktorech a není možné jej přesně odhadnout. Výjimkou je Košinář, kde se ale kvůli jeho využívání pro rybolov s koupáním ani nepočítá.

Letní teploty, které vybízejí ke koupání, se v regionu podle předpovědi meteorologů udrží do pátku, kdy budou od odpoledne hrozit bouřky. Na víkend pak má přijít ochlazení, v sobotu spadnou teploty na 21 až 25 stupňů, v neděli na 20 až 24.