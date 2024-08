Starček přímětník kvete od července do září. Letos roste v nebývalém množství v celém Plzeňském kraji. „Letos se rozhodně vyskytuje velmi často. Jeho semena se mohou na vypasených pastvinách snadno uchytit, na jaře tam vyklíčí a šíří se dál. Je to konkurenčně zdatná rostlina, která si pro sebe dokáže vybojovat prostor,“ vysvětluje botanička Ivona Matějková ze Západočeského muzea v Plzni. Riziko ale hrozí i lidem, protože starček přímětník může při dotyku způsobit alergické reakce.

Nebezpečné jsou alkaloidy obsažené v celé rostlině, především pyrrolizidin, který ničí jaterní buňky. Zvířata tak mohou při pozření většího množství rostlin uhynout na selhání jaterních funkcí. To, že otrav koní způsobených jedovatými rostlinami je letos víc než v minulých letech, potvrzuje veterinářka Helga Koudelková z jižního Plzeňska: „Jedním z důvodů je sucho, protože v rostlinách se vyskytují toxické látky ve vyšší koncentraci.“

Pasoucí se zvířata se starčeku kvůli obsahu hořkých látek většinou vyhýbají. Obrovské nebezpečí ale představuje, pokud se dostane do sena, protože z něj sušením vyprchají hořké látky a zvířata nemají problém rostliny v suchém stavu pozřít. Zemědělci by proto měli starček vždy před sečí vytrhat. To je ale většinou technicky velmi náročné. „Už loni jsem měla plné seno starčeku a musela jsem je přebírat. Některé balíky sena jsem raději vyhodila. Prodejci obvykle tvrdí, že v balících starček není, ale pokaždé ho najdu. Někdo možná ani neví, jak vypadá. Navíc je obtížnější starček v suchém stavu rozeznat,“ dodává Denisa Szabóová majitelka tří koní z Halže na Tachovsku.

Starček obsažený v seně způsobuje především chronické otravy. „Toxické látky se v těle koně hromadí postupně během zkrmování sena. Otrava se tedy projeví až po určité době. Akutní intoxikace tak časté nejsou, kůň by musel pozřít velké množství sušeného starčeku najednou,“ vysvětluje Denisa Szabóová s tím, že akutní otrava se projevuje neurologickými příznaky. Kůň má problém s koordinací. Vlivem selhání jater je organismus otrávený amoniakem, který by játra jinak odbourala. U chronické intoxikace se postižení jater projevuje únavou, apatií, průjmy, hubnutím, fotodermatitidou a žloutenkou.