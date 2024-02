Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji se letos uskuteční v závěru dubna, přihlásit svoji akci je možné do konce února.

Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji se letos uskuteční ve dnech 25. - 28. dubna. | Foto: se svolením organizátorů DD

Uklidit okolí řek, parků či cyklostezek, zrevitalizovat nejednu zahradu či záhonek se podařilo v Plzeňském kraji při loňských Dnech dobrovolnictví. Pletly se také deky pro hospic, proběhla řada procházek s handicapovanými spoluobčany, nebo se natíralo a spravovalo uvnitř i venku. Zajímavé akce už jsou zaregistrovány také letos, kdy se Dny dobrovolnictví uskuteční 25. - 28. dubna, uzávěrka přihlášek je 29. února.

Své akce už přihlásily například spolky ARTEDA, Akademie nadání či imPerfect, Městská knihovna v Rokycanech, parta Trash Hero i parta Přátel Zahrady ticha ze Staré Jezné a další.

V Akademii nadání budou s dobrovolníky třídit, lepit a kontrolovat úplnost deskových her, vyrábět pomůcky i provádět úklidové práce.

Nadšenci z Trash Hero se těší na pomoc dobrovolníků při venkovních úklidových pracích. „Naším cílem je ovlivnit naše nejbližší okolí a udělat ho i pro ostatní hezčí a bezpečnější. Tak pojďte uklidit nějaký ten nepořádek! Po zimě se nám ho opět nakupilo dost,“ říká za organizátory Martin Košťál.

V léčebně v Janově se chystají vyklízet sklad, což avizují jako práci i pro ženy-dobrovolnice, neboť se nejedná o těžké věci a rádi by našli i dobrovolníka – kytaristu, který by potěšil klienty svým uměním, u kterého by mohli zavzpomínat i zazpívat.

Ve Stříbře budou v rámci Dnů dobrovolnictví 2024 vysazovat ovocné a jehličnaté stromky v okolí dobrovolnické chaty na Vojtěchově dole, což spojí také s procházkou a kontrolou svozu odpadu. Na místní radnici pak připravují výstavu o činnosti Bezpečnostního dobrovolníka.

Domovinka - sociální služby, o.p.s využijí akci k pozvání dobrovolníků k doprovázení klientů zařízení na procházce. „Rádi bychom brali naše klienty na procházky do přírody častěji a ve větším počtu. Není to možné vzhledem k jejich imobilitě. Téměř každý klient potřebuje pečovatele či asistenta, který by ho vezl na vozíku. Rádi bychom klientům dopřáli výlet tentokrát kolem Boleveckého rybníka. Některé klienty bychom dopravili vlastním vozem, s některými bychom jeli MHD. Ale bez dobrovolníků je to nereálné,“ zdůrazňuje za organizátorskou organizaci Eva Stummerová.

Dnů dobrovolnictví se účastní i neformální sdružení kamarádů a přátel – jedním z nich je i parta Přátel Zahrady ticha v Jezné v okrese Plzeň-sever. Ti se již podruhé sejdou, aby kultivovali veřejně přístupný prostor u kostela Nejsvětější trojice. Kostelnice Ivana Meclová zve všechny dobré duše: „Přijďte s námi pomoci probudit veřejný prostor u kostela ve Staré Jezné, který je určen pro všechny kolemjdoucí, cyklisty, maminky s dětmi… Budeme hrabat starou trávu a listí, sázet keře, stromy, bylinky. Opečujeme všechny rostlinky, které už v zahradě jsou, a připravíme je na novou sezonu. Pro každého je připraveno občerstvení a parta veselých a dobrých lidí, kteří se rozhodli ze Zahrady ticha udělat časem místo vhodné pro relaxaci, spočinutí i pro hry dětí…“.

„Věřím, že bude zájem o uspořádání DOBROakce minimálně stejně velký, jako byl loni. A samozřejmě by nás potěšil i větší,“ říká s úsměvem ředitelka Regionálního dobrovolnického centra Plzeňského kraje Vlastmila Faiferlíková. Loni se v rámci Dnů dobrovolnictví uskutečnilo přes šest desítek akcí. Na ty letošní je možné se přihlásit zde.