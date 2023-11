Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták chce příští rok v lednu kandidovat na předsedu Pirátů.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. | Foto: ČTK

Oznámil to dnes na sociální síti X, Impulsem podle něj bylo odvolání předsedy sněmovního klubu Jakuba Michálka z širšího vedení - Republikového výboru. Špoták chce, aby se strana víc sjednotila a upřela síly spíše na nadcházející volební rok než na vnitrostranické boje, řekl dnes ČTK.

„Už jsem se o tom (o kandidatuře na předsedu strany) rozhodoval delší dobu. A toto byl ten poslední impuls. Mám pocit, že vnitrostranicky jsme občas trošku rozkročeni a že tu energii někdy spíš věnujeme vnitrostranickým bojům než tomu, abychom se připravovali na supervolební rok, kdy budou evropské a krajské volby, a na práci pro voliče, a víc se zaměstnáváme tím, že řešíme nějaké vnitrostranické půtky,“ řekl čtyřicetiletý Špoták ČTK. Členem České pirátské strany je od roku 2018.

O odvolání Michálka Piráti rozhodli ve víkendovém on-line hlasování Celostátního fóra těsnou většinou. Hlasovalo 685 členů strany. Hlasovat mohli pro více než jednu ze tří variant odpovědí, přičemž volba mohla být dvoukolová. Pro odvolání hlasovalo 353 členů, proti jich bylo 323, 120 se vyslovilo pro projednání záležitosti na řádném jednání Celostátního fóra. Protože nadpoloviční většinu hlasujících získal pouze návrh na odvolání, byl schválen hned v prvním kole.

Špoták si nemyslí, že hlasování o Michálkově odvolání bylo zbytečné. „Je to naše vnitřní demokracie, která je a funguje, a toto rozhodnutí je potřeba respektovat. Jenom si myslím, že bychom tu energii měli asi napnout jinými směry,“ řekl.

Obchodní centrum Alice v plzeňských Skvrňanech je hotové, obchody už otevřely

Strana podle něj potřebuje nabrat nový dech. „Tím, že téměř bez přestání, vyjma krátké přestávky, je předsedou Ivan Bartoš, tak já cítím, že je potřeba tomu dát nový vítr a tu stranu sjednotit, abychom víc drželi pohromadě, abychom zas byli, tím, čím byli Piráti známí, když vstupovali do velké politiky v roce 2017,“ míní Špoták.

O novém vedení budou podle něj Piráti rozhodovat 13. ledna v Brně. „To oficiální jednání na našem fóru je spuštěno přibližně šest týdnů až dva měsíce před sněmem. O tom se bude diskutovat. Pro nominaci je potřeba získat podporu členů nebo podporu jednotlivých krajů, o kterou v okamžiku, kdy to jednání bude spuštěno, budu postupně žádat,“ uvedl. Případný úspěch a zvolení do čela strany by podle něj nebyl v kolizi s funkcí hejtmana - současný předseda Pirátů Bartoš je zároveň místopředsedou vlády a ministrem.