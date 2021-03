První koktejlový bar v Plzni založený v roce 2002 nabízel více než 200 druhů koktejlů. Teď končí, jeho majitel už nemá kde brát peníze na provoz. „Jsem už alergický na heslo „Společně to zvládneme“, které s oblibou používá naše vláda. Až budou oni ze dne na den na nule a budou na nich závislí další lidi, tak se můžeme bavit o tom, jak to společně zvládneme,“ říká majitel Forest Baru v Pražské ulici Milan Plachý.

Plzeň, Forest bar před uzavřením. | Foto: Deník / Veronika Zimová

„První jarní vlnu jsme s vypjetím sil zvládli. Také léto jsme nějak přežili, ale od půlky srpna začal zájem hostů upadat. Za posledních šest a půl měsíců nedosahujeme ani desetiprocentní tržby. Do dnešního dne jsem také nedostal od státu žádné kompenzace. Banka mi nepůjčí, takže peníze už nemám kde brát,“ uvádí dále Plachý. Před měsícem se rozhodl podnik pro zákazníky otevřít. „Nešlo o to, abych lidem prodával alkohol. Otevřel jsem na protest. Vláda mi ničí něco, co jsem budoval a do čeho jsem investoval peníze a čas. Protestoval jsem také proti uzavření škol, sportovišť a tak dále,“ říká Plachý.