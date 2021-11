„Spousta věcí mi vůbec nedává smysl. Věta „Jedinou variantou je očkování“, která je typická pro naši vládu, je opravdu iracionální. Z letitého trénování lidí vím, že každé tělo funguje úplně jinak, tudíž i na nemoc reaguje každý z nás naprosto odlišně. Kdybych každému klientovi, který ke mně přijde, vytvořil jeden a ten samý plán, tak to nikdy nemůže fungovat. Pro někoho může být jeden cvik velmi prospěšný a pro druhého je zcela nevhodný. Ten samý princip platí například i v obchodě – někomu naprosto vyhovuje jeden produkt a pro druhého je nepřijatelný,“ uvedl dvaatřicetiletý trenér, který pracuje jako trenér v plzeňském Prestige Fitness Angelo.

Nová česká data: Očkování opravdu funguje. A vyplatí se v každém věku

Situace posledních dní ho nakonec donutila se očkovat. Hrdý na to není. „Dlouhou dobu jsem se snažil odolávat, ale ten tlak už je takový, že jsem se rozhodl pro vakcinaci, abych mohl chodit cvičit a dělat věci, co mě baví. Přijde mi ale naprosto nelogické, když vláda říká, že povinné očkování nezavede, a přitom vytváří takové podmínky, kvůli kterým si člověk – pokud chce normálně fungovat v každodenních činnostech – dnes ani neškrtne. Je hrozně smutné, že nám trenérům zakážou posilovat přirozenou imunitu lidí. Přitom experti, i ne úplní odborníci, se shodují na tom, že právě zdravý fyzický stav pomáhá zmírnit průběh covidu,“ podotkl dále fitness trenér.

Fitness trenér Jan Ret.Zdroj: ArchivDalší naprosto absurdní věcí je podle něj otázka uznávání protilátek. Ještě před tím, než byl podle jeho slov nepřímo donucený k očkování, si říkal, že si zaplatí test na protilátky, pokud je vláda bude uznávat. „Lidé, kteří prokazatelně prodělali covid, můžou mít přece i tak nízké hodnoty protilátek a stejně mají podle vlády pak šest měsíců papír na to, že můžou chodit všude. Přitom já můžu mít paradoxně více protilátek, když jsem covid prodělal a vůbec o tom nevěděl. Věřím, že vakcína má své opodstatnění, ale měla by být šitá na míru. Uznávám, že pro určitou skupinu lidí je určitě vhodná, ale pro jinou rozhodně ne, tudíž – nemůže se přece aplikovat plošně. A jestli dnes někdo píše na internet nabídky, že „koupí covid“ od nakaženého jen proto, aby mohl po karanténě do hospody a do fitka, tak pro to mám v podstatě pochopení, protože jsme už v zoufalé situaci,“ myslí si Ret.

Kde je na Plzeňsku nejméně a nejvíce očkovaných? Proklikejte si naši mapu

Vládní restrikce ho podle jeho slov nepřipraví o zdroj příjmů. Lidé podle něj chodí cvičit pořád, takže o svoji klientelu nepřišel. „Jsem člověk, který se řídí selským rozumem. Právě ten ve vládních rozhodnutích zcela postrádám. Nejsem ale radikálním odpůrcem očkování, který by zastával názory, že vakcíny jsou ve své podstatě čipy, které mění DNA lidí. Pro některé jedince s oslabenou imunitou a rizikovější skupiny, typicky seniory nebo nemocné, může být vakcína určitě přínosná. Ale pro mě, jakožto mladého člověka, který jí zdravě, pravidelně cvičí a nemá žádné zdravotní obtíže, není absolutně nutná. Stejně tak pro děti,“ uvedl dále plzeňský trenér a dodal: „Za posledních několik let, co žiji zdravě, otužuji se a cvičím, jsem nebyl ani jednou nemocný. V počátku pandemie apelovala vláda na posilování imunity cvičením a zdravou stravou a uznávala, že to prokazatelně zmírňuje - až na výjimky - průběh covidu. Dnes se už o tom ale vůbec nemluví. Je jasné, že některé zdravé jedince může koronavirus napadnout, to nepopírám, ale pořád si myslím, že mnohonásobně větší riziko panuje u jiných skupin. Vláda musí samozřejmě upozorňovat na to, že covid tady je, ale zároveň musí apelovat na lidi, aby dělali i něco nad rámec vakcinace, tedy posilovali imunitu.“