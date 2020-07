Jedním z finalistů je totiž i 23letý Plzeňan Dušan Havlát, který nyní působí jako osobní trenér v Praze.

K přihlášení do soutěže ho přiměla jeho teta. „Já jsem pořád odmítal, ona mě k tomu pobízela. Trochu jsem se zalekl toho, že je tam přednes před lidmi a podobně. Ale pak jsem to vzal jako výzvu a řekl si, že je to něco, co musím zvládnout, abych se mohl posunout dál,“ vysvětlil Havlát důvody, proč se rozhodl přihlásit do soutěže. Mladík, mezi jehož záliby patří trávení času s přáteli, cvičení a vzdělávání se v oboru, uspěl na castingu, kde se probojoval do dvanáctičlenného finále. „Hodně mě to překvapilo, protože jsem z castingu neměl extra super pocit. Ale asi jsem zapůsobil, což mě samozřejmě potěšilo,“ svěřil se Havlát.

ČEKÁ HO TANEC I DVĚ PROMENÁDY

Ve finále, které bude v Náchodě 29. října, ho čeká hned několik úkolů. „Za prvé je to volná disciplína. Já budu tančit se slečnou, bude to směsice více stylů. Dále to bude promenáda v plavkách, promenáda v obleku a ještě volná disciplína s nějakou slavnou osobností. Pak už následuje vyhlášení. Jak dopadnu, pro mě není až tak důležité, pro mě bylo výhrou už to, že jsem šel na casting. Je to taková moje osobní výhra. Ale samozřejmě zapracuji na řeči, na promenádě a podobně, abych se umístil,“ řekl Havlát, který teď kvůli práci pobývá v Praze, ale kontakt s Plzní neztratil. „Pořád tam jezdím, mám tam celou rodinu a všechny kamarády,“ uzavřel finalista soutěže Muž roku 2020.