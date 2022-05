Notičky navštěvují děti od 1. do 3.třídy, Javořičky od 4. do 6.třídy a pak přecházejí dívky a chlapci do PDS. Zde zůstávají často i po absolvování střední školy, takže mezi členy PDS jsou i mladí lidé ve věku přesahujícím i 20 let.