Koncert byl původně naplánován na rok 2020, pak znovu přesunut a uskutečnil se až v pořadí třetím termínu. Přinesl potěšení z hudby všem přítomným. Sympatické bylo, že PDS nejen slavil, ale také vzpomínal, že se obrátil do své historie a připomněl všem přítomným osobnosti, které jsou se sborem spjaty. A koncert v neposlední řadě potvrdil jednu podstatnou věc - že sborový zpěv je radost z hudby, ale také radost z přátelství a kamarádství, které při společném zpěvu vzniká. Nejen hudba, ale i tato esence kamarádství přesáhla pomyslnou forbínu a přenesla se z jeviště do hlediště. Není divu, že závěrečný potlesk nebral konce.

Celá produkce potěšila svou profesionalitou a připraveností, o to větší a obdivuhodnější, že se koncert konal tak krátce po začátku školního roku, navíc v návaznosti na rok loňský výrazně poznamenaný lockdownem a uzavřenými školami. Výkon musel nepochybně potěšit i přítomné zakladatelky sboru – Hanu Fridrichovou a Alenu Tupou, zakladatelku Javořiček Ludmilu Javorskou. A na slavnostním večeru byli přítomni i skladatelé, kteří s PDS a Javořičkami dlouhodobě spolupracují - Jaromír Houba, Milan Benedikt Karpíšek a prof. Ivan Pařík.

Některé z čísel doprovázel i komorní Smyčcový orchestr ZUŠ B. Smetany a ZUŠ Sokolovská pod vedením Jany Lejčkové a Jana Rezka, v němž se jako houslistka představila další členka PDS Helena Špalková. Javořičky přirozeně navázaly na tato vystoupení svým blokem. S úspěchem a milou bezprostředností zpívaly písničky, které se naučily během distanční výuky a pilovaly na srpnovém soustředění v Trhanově. A třetí část večera patřila opět PDS a po všech stránkách zdařilému provedení muzikálu Broučci, který s PDS nastudovala Bedřiška Koželuhová s Danou Pytelkovou, choreografii připravila Tereza Koželuhová. Muzikál byl sestaven z melodií skupiny Beatles, na něž byly napsány nové texty podle Karafiátovy knihy, písničky byly kombinovány s dialogem, členky a členové sboru zpívali, tančili a hráli. A do hravé a vtipně připravené produkce se zapojila i sbormistryně s klavíristkou! To vše za doprovodu originální kapely vedené Barborou Brůjovou. Přirozený projev a radost z celé výborně připravené produkce se odrazil jak v kolektivním přístupu a výkonu sboru, tak v sólových číslech. Publikum srdečným potleskem oceňovalo Ondřeje Felixe jako Broučka, Kateřinu Hrdinovou jako Berušku, Matěje Škardu v roli tatínka, Anežku Mráčkovou v roli maminky, Kateřiny Pflegerové jako Kmotřičku, Anettu Roger v roli Verunky. A k těmto hlavním sólovým rolím přistoupily i postavy žlun v podání Lucie Zábranové, Aleny Reinwartové a Veroniky Kloboučníkové. Nesměl samozřejmě chybět Jan Karafiát, kterého představoval moderátor úvodu večera Jiří Hlobil. Nemoderoval ale sám – celým koncertem prováděly dvě jeho bývalé členky Anna Boudová a Veronika Cardová.

Pod vedením sbormistryně Bedřišky Koželuhové a za klavírního doprovodu Dany Pytelkové vystoupil přípravný sbor Javořičky a vlastní ´velký´ Plzeňský dětský sbor, který tvoří dívky a chlapci od 13 let, tedy už mladé slečny a mladí muži.

V zaplněném sále Měšťanské besedy v Plzni si v první polovině září připomněl své významném jubileum – 40 let existence Plzeňský dětský sbor. A jak jinak než zpěvem.

