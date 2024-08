Třináct dní radosti z prvorozeného miminka a pak obrovský strach. Tak by se dal popsat případ Lucie a Jana, mladých rodičů z Vysoké Libyně na Plzeňsku, kteří přivedli na svět v květnu loňského roku své vytoužené první dítě, holčičku Emilku. Ta vypadala naprosto zdravě, ale po necelých dvou týdnech přišly vážné komplikace a rodiče se doslova báli o její život. Holčička prodělala kvůli nádoru čtyři operace hlavičky a osmnáct chemoterapií. Teď už se její stav zlepšuje a díky rehabilitacím a cvičení dělá pokroky, ale jde to krok za krokem, není zatím třeba schopna sedět.

„Těhotenství probíhalo naprosto v pořádku, ale 13. den po porodu se u Emilky začaly objevovat epileptické křeče a apatie. Do nemocnice nás odvezla záchranka a ještě ten den jsme se dozvěděli, že malá bojuje o život,“ vzpomíná paní Lucie na rychlý převoz do Fakultní nemocnice na plzeňském Lochotíně, kde byla Emilka následně uvedena do umělého spánku. Ačkoliv nebyli lékaři schopni Emilčinu diagnózu stanovit zcela přesně, bylo zřejmé, že jde o některý z typů nádoru mozku, proto začali okamžitě domlouvat převoz do pražské Fakultní nemocnice Motol.

V Praze lékaři Emilce neprodleně nasadili 14denní biologickou léčbu, po níž se její stav zlepšil, a tak začali plánovat první operaci. „Emilce nebyly ještě ani čtyři měsíce, když prodělala první operaci hlavičky. Nakonec musela tyto operace podstoupit celkem čtyři, aby se lékařům podařilo vyjmout celý osmicentimetrový nádor, který tam měla,“ popisuje její maminka s tím, že kromě toho všeho musela Emilka nakonec podstoupit ještě i 18 cyklů chemoterapie.

Pro rodinu to byly nekonečné dny strachu, kdy nevěděli, zda to Emilka zvládne. „Od té doby jí ale říkáme bojovnice, protože se zjevně rozhodla nevzdat to. Dokonce i ty šílené chemoterapie zvládala poměrně dobře. Byla sice uplakaná, rozbolavěná, ukňouraná, vzteklá… Ale nebylo se čemu divit, muselo jí být opravdu hodně zle. Někdy zvracela, měla šílené průjmy, což pro takto malé miminko muselo být neskutečně náročné,“ popisuje tatínek Jan.

V současné době má snad Emilka to nejhorší za sebou. „V nemocnici jsme strávili neskutečně moc času, ale už jsme konečně doma. Velmi se zlepšila v ležení na bříšku, často přes den na břiše i usíná. Má však pořád problémy s pravou ručičkou, i když každý den cvičíme a rehabilitujeme. Nemá ale stále sílu, aby si klekla na čtyři, opírala se o ruce a udělala nějaký pohyb. Má nezpevněná záda, a tak nemůže ani sedět,“ vysvětluje maminka a dodává, že do toho se začaly Emilce klubat i první zoubky, a tak jsou některé dny velmi náročné.

Protože se rodina potýká s tak závažným onemocněním, pomáhají jí pravidelnými měsíčními příspěvky i Dobří andělé prostřednictvím nadace Dobrý anděl. „Já jsem aktuálně na rodičovské dovolené, a tak veškerá finanční zátěž leží na manželovi, který je elektrikář. Náklady jsou ale vysoké, protože měla Emilka dlouhou dobu velké problémy s jídlem, nechtěla ho. Kupovala jsem různé druhy značek speciálního mléka, což nebylo zrovna levné, než jsme přišli na to, které Emilce chutná. Příspěvky Dobrých andělů využíváme i na dopravu k lékařům a drobné radosti pro ni, aby alespoň trochu zapomněla na ty špatné časy při chemoterapiích. Dobrým andělům jsme za to velmi vděční. Neskutečně nám v tomto ulehčují situaci,“ dodává Emilčina maminka.