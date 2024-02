Údaje jsou za posledních pět let a týkají se přijímaček z českého jazyka a matematiky na čtyřletá studia.

Plzeň-sever

Zdroj: DeníkNapříklad v okrese Plzeň-sever se podle poskytnutých dat nejlépe daří u přijímaček z českého jazyka žákům ze ZŠ v Kozojedech, jejichž úspěšnost dosáhla za posledních pět let vysokého průměru 67,78%. Nadprůměrný výsledek ředitelku školy Evu Doležalovou těší. „Je to výsledkem práce všech učitelů, ale i malým kolektivem na naší vesnické škole. Máme v průměru 12 až 14 dětí ve třídě, tak se každé dostane mnohokrát za hodinu ke slovu, aby vyjádřilo svůj názor a zároveň mělo zpětnou vazbu od učitele, což je velmi důležité. Všichni učitelé spolupracují a komunikují, takže už od prvního stupně děti získávají vztah k českému jazyku. A samozřejmě máme na druhém stupni skvělou češtinářku, která si děti vede od 6. do 9. třídy a systematicky s nimi pracuje,“ řekla Deníku ředitelka kozojedské školy.

Že hodiny češtiny na této škole děti baví a zkoušení ani testů se nebojí, potvrzuje i zmíněná češtinářka Aneta Hercová.

„Ne že by češtinu moji žáci milovali, ale při výuce upřednostňuji přátelský přístup, takže si hodně povídáme a hodně toho řešíme. Ticho a klid v mé třídě byste tedy hledali marně. Samozřejmě máme i průměrné žáky, ale chyby si vždycky v klidu rozebereme a hledáme proč nastala, aby ji příště neudělali. A před přijímačkami děláme s dětmi přípravu, kam všichni svědomitě chodí. Vyloženě se věnujeme těm testům, které se pak mohou u zkoušek objevit, zaměřujeme se hlavně na pravopis a práci s textem, která je pro děti obtížná, protože tam bývají texty poměrně dlouhé a děti se v nich ne moc dobře orientují,“ vysvětluje pedagožka.

Spokojení s přístupem pedagogů jsou i rodiče. „Dceru tu mám v 9. třídě a líbí se mně, jakým stylem děti paní učitelka učí. Výuka dává dceři přesně to, co potřebuje a je si díky tomu v českém jazyce jistá,“ pochvaluje si Jana Soukupová.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

V okrese Plzeň-sever se pak za kozojedskou základní školou umístily podle procentuální úspěšnosti svých žáků u přijímacích zkoušek z českého jazyka ZŠ Nýřany (62,90%), ZŠ Vejprnice (58,28%), ZŠ Kaznějov (57,12%) a ZŠ Všeruby (57,00%).

U přijímaček z matematiky pak byly v tomto okresu nejúspěšnější žáci ze ZŠ Nýřany (47,74%), ZŠ Kozojedy (47,04%), ZŠ Chotíkov (46,78%), ZŠ Kralovice (45,01%) a ZŠ Všeruby (44,79%).

Plzeň-město

V samotné Plzni mají učitelé ve třídách obvykle více dětí, než ve venkovských školách, ale i přesto platí, že i žáci z velkých škol mohou mít při skládání přijímacích zkoušek na střední školy vysokou úspěšnost. Například na 21. Základní škole ve Slovanské aleji jsou děti úspěšné u přijímaček už dlouhodobě.

„V naší škole se více věnujeme výuce cizích jazyků a to se odráží i ve složení žáků. Sami mají zvýšenou touhu se vzdělávat a mají i správné studijní návyky. Pečlivěji se připravují a nemají problém se sami učit. Ale nadstandardně se žákům věnují i naši učitelé. Nepořádáme sice speciální kurzy před přijímačkami, ale v rámci výuky matematiky i českého jazyka se učitelé zaměřují na to, aby si děti poradily s typy úloh, které se v přijímačkách vyskytují. Kromě toho se snažíme dětem zpestřovat výuku různými didaktickými hrami, probíraná látka pak děti chytne a baví,“ řekl Florindo Macaxi, zástupce ředitele 21. Základní školy v Plzni.

V TOP pět plzeňských škol, co se týče úspěchů při přijímacích zkouškách z českého jazyka, je Církevní ZŠ (62,88%), ZŠ Martina Luthera (61,85%), 21. ZŠ Slovanská alej (61,10%), ZŠ Nezvěstice (61,54%) a 2. ZŠ Schwarzova (60,02%).

U matematiky mají nejlepší výsledky v Plzni ZŠ Martina Luthera (52,76%), 26. ZŠ Skupova (47,80%), 21. ZŠ Slovanská alej (46,26%), Waldorfská ZŠ (45,46%) a 20. ZŠ Brojova (44,75%).

Plzeň-jih

Stejně jako v předchozích případech platí i pro okres Plzeň-jih, že pokud jsou žáci některé ze základních škol úspěšní u přijímaček v jednom předmětu, tak jsou na předních místech i v tom druhém. Mezi TOP pěti školami na jižním Plzeňsku se opakují třeba základní školy z Holýšova, Přeštic nebo Štěnovic. V obou předmětech pak byli u přijímaček nejúspěšnější žáci Základní školy v Dobřanech.

V českém jazyce je pořadí škol na Plzni-jihu ZŠ Dobřany (64,06%), ZŠ Josefa Hlávky Přeštice (58,23%), ZŠ Holýšov (57,93%), ZŠ Chlumčany (57,58%) a ZŠ Štěnovice (57,20%).

V úspěšnosti v přijímacích zkouškách z matematiky je v TOP 5 ZŠ Dobřany (48,90%), ZŠ Žinkovy (46,60%), ZŠ Štěnovice (45,85%), ZŠ Holýšov (45,73%), ZŠ Josefa Hlávky Přeštice (44,03%).