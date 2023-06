Silná lokální bouřka se prohnala ve čtvrtek v podvečer Plzeňskem. V úzkém pásu zasáhla například Litice, Novou Ves, Radobyčice. O pár kilometrů dál přitom jen zapršelo, jinde ani to ne.

Bouřka nad Plzeňskem, 8. 6. 2023, Litice | Video: se svolením Kristiny Štěpánové

„Bouřka začala kolem půl šesté a nejhorší krupobití trvalo vlastně jen pár minut. Čekali jsme silnou bouřku, ale místo deště začaly rovnou padat kroupy, a to velmi hustě. Slovo padat je možná mírné, kroupy vysloveně třískaly o zem. Vítr byl v nárazech skoro vodorovný a někde vytvořil z krup i docela hluboké závěje, některé komunikace částečně zaplavila voda z polí. Ale to naštěstí netrvalo dlouho, po čtvrthodině se bouřka přesunula jinam,“ napsala Deníku Kristina Štěpánová z Litic.

Zdroj: se svolením Kristiny Štěpánové

Za zmínku podle ní stojí i mlha, která se vytvořila těsně nad povrchem ihned po bouřce. „Místy byla pěkně hustá. Nebudu se zmiňovat, co nám bouřka zničila, to si každý zahrádkář umí představit sám,“ dodala.

„V 17.30 začalo kapat, v 17.40 už kroupy štípaly a o pět minut později už by se daly nabírat kýblem. „Celé to trvalo tak půl hodiny, to nejhorší asi 15 minut,“ popsal rychlost proměn počasí Lukáš Matoušek z Nové Vsi.