Rodinné centrum Andělka, které funguje v Plzni na Lochotíně druhým rokem, vzdělává děti ve věku od sedmi měsíců do deseti let. Svoji činnost zaměřuje na jazykovou, výtvarnou a hudební výuku. Zájem o vzdělávání dětí v centru byl ze strany rodičů tak velký, že se nyní rozrostlo.

Podle vedoucí Andělky Jany Součkové své prostory zvětšilo na čtyřnásobek. Jak Součková dodala, v Plzni zatím nefunguje výuka nejmenších dětí takto komplexně a návazně v několika výukových stupních. „Pro děti se pořádají třeba školičky s výukou cizích jazyků nebo lekce pohybových aktivit v sokolovnách,“ řekla Součková. V současné době má centrum dvě učebny a jednu velkou hernu pro děti od narození do deseti let.

Centrum Andělka pořádá pro děti od sedmi do 15 měsíců kurzy znakování, od 15 měsíců do tří let Ostrov objevů, který podporuje i Mensa a Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí CAPARD. Tyto kurzy jsou s rodiči. „Od tří do šesti let máme kurzy i bez rodičů. Jde například o pohybové hry, logohraní, orfohraní nebo angličtinu. K tomu ještě teď v nové herně přibylo cvičení rodičů s dětmi od dvou to tří let,“ uvedla vedoucí centra a dodala, že za nedlouho bude v nových prostorách také cvičení pro těhotné matky. „Bude tak do půl roku. Pak už to bude komplexní."

Andělka v současné době vzdělává 50 dětí, od ledna by se měl jejich počet zdvojnásobit. „Centrum navštěvují dnes nejvíce děti z Lochotína, jezdí sem ale také z Tlučné, Rokycan a Křimic. Nic jiného konkurenčního tu není – na programy, které tu provozujeme, máme licenci pro Plzeň a okolí jen my,“ řekla Součková.

Centrum dnes nabízí šest druhů kurzů. Největší zájem je o Ostrov objevů a o znakování, jejichž cena je 2500 korun za semestr. Podle Součkové lekce stimulují rozvoj dětí zapojením všech jejich smyslů. Každý týden se dostanou na jiný ostrov poznání s novým tématem. „Například ovoce-zelenina, les a zvířata, dopravní prostředky, den a noc či domácí zvířata. Batolata si obvykle nejdřív poslechnou zvuky zvířete, vyberou jeho obrázek a na tabuli ho vloží do obydlí. Také si k tomu něco vyrobí, aby se rozvíjely jejich manuální dovednosti. Výuka bude pokaždé spojená s pohybem na tematickou písničku,“ vysvětlila dále Součková.

Rodinné centrum Andělka je v provozu celodenně, dopoledne pro batolata a odpoledne pro předškolní a školní děti. O prázdninách nabídne příměstské tábory v Plzni i mimo město.

Jak uvedla starostka prvního plzeňského obvodu Helena Řežábová, Andělka s kavárnou a cukrárnou výrazným způsobem oživila území bývalého obchodního centra Atom z roku 1982.