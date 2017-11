Plzeňské studenty ocenil britský princ Edward

Plzeň, Praha - Na úterní večer absolventi plzeňských gymnázií jen tak nezapomenou. V pražském Černínském paláci si z rukou britského prince Edwarda převzali prestižní ocenění vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE).

Absolventi plzeňských gymnázií získali Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Na snímku jsou (zleva): Linda Vlčková, Marie Čejnová, Renáta Chalupská, Tomáš Marťák, Eliška Konůpková, Jan Rosenthaler, Milan Nguyen a syn britské panovnice Alžběty II. princ EdFoto: Pixel Promo

„S princem Edwardem jsme mohli prohodit pár slov. Bylo hezké vidět, jak si váží našich aktivit. Prožívali jsme pocit zadostiučinění. A rodiče, kteří tam byli s námi, na náš byli pyšní,“ uvedla Marie Čejnová.



Soutěž DofE byla založena v roce 1956 manželem britské královny Alžběty II. princem Filipem. V tuzemsku se vyhlašuje od roku 1994. Podstatou programu je osobní rozvoj mladých lidí. Účastníci musí splnit cíle ve čtyřech oblastech: dobrovolnictví, sport, talent a dobrodružná expedice.



Plzeňský tým na projektu pracoval rok a půl. A mířil na nejvyšší příčku zlaté ocenění. Proto se společně dnes už absolventi plzeňských gymnázií vydali na expedici do Himálají. Na trek, jejž vedl cestovatel Štěpán Pastula a plzeňský kantor Antonín Kolář, s nimi vyrazil také vozíčkář Jan Krauskopf. Další části programu DofE už plnili účastníci jednotlivě. „Každý týden jsem chodila do Totemu za jedním chlapcem, se kterým jsem dělala úkoly a pomáhala mu,“ nastínila vysokoškolačka Marie. V oblasti sportu začala kromě běhání ještě skákat na trampolíně. Největší metou však pro dvacetiletou studentku byly přijímací zkoušky na hudební akademii do Dánska, kam úspěšně složila zkoušky.



„Jsme moc vděční panu učiteli Kolářovi, že nám dal možnost se do programu zapojit. Všechny nás to hodně posunulo a v dobrovolnictví chce většina z nás pokračovat,“ uzavřela.