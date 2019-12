Podle šéfredaktora studentského zpravodajského webu mikulasskydenik.cz Pavla Hally se redakce zaměřuje především na politická témata. „Z různorodosti zájmů autorů vyplývá i nezměrné spektrum témat, o kterých lze pojednávat – student může napsat jak analýzu nadcházejících voleb, tak třeba recenzi nového filmu nebo vtipnou glosu,“ říká Halla.

Členové redakce se shodují, že nezávislost magazínu byla první myšlenkou, se kterou internetové noviny zřizovali. „Z naší strany nejde o nějaký anarchistický počin nebo protiškolní smýšlení. Samostatnost magazínu je praktická – přináší pravomoc a velkou svobodu jak nám provozovatelům, tak samotným autorům. Ve školou zřízených novinách by každý článek musel projít kontrolou a nejspíš by musel být i tematicky a jazykově neutrální. Samostatnost nám přináší možnost publikovat i kontroverzní články,“ vysvětluje dále šéfredaktor.

Studentský web je v provozu jen pár měsíců a už se údajně setkává s pozitivními ohlasy – jeho sledovanost předčila redakční očekávání. Projektu si cení žáci i učitelé. „Studenti mají o magazín opravdu velký zájem. Kladně hodnotí i satirický sloupek Aubergine, kde se „dočtete i to, co není pravda.“ Právě prostřednictvím Aubergine jsme zorganizovali satirickou Stávku za Topseriály v Brně. Internetovým časopisem se vlastně vracíme k dobám, kdy na škole fungoval studentský magazín. Primátor a bývalý učitel Martin Baxa nám řekl, že je to skvělý nápad, a paní Hrdinová, učitelka dějepisu, tvrdí, že takováto iniciativa ze strany studentů ukazuje, že nám okolní svět není lhostejný,“ dodává Halla.