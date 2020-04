Za dodržování vládních nařízení, hygienických pravidel a návštěvního řádu se otevřou prozatím jen venkovní expozice. Vstupenky bude možné zakoupit pouze on-line včetně parkovacích lístků.

„Po více než měsíčním uzavření v pondělí 27. dubna otevřeme venkovní expozice v upraveném sezonním režimu. To znamená, že areál bude otevřen od 8 do 19 hodin, vstup bude možný do 18 hodin. Upozorňujeme návštěvníky, že nákup vstupenky je možný pouze přes web Plzeňské vstupenky www.plzenskavstupenka.cz. Vstupenky je dále možné zakoupit pouze v základních tarifech. Nákup parkovacích lístků je také možný pouze přes Plzeňskou vstupenku. Po dobu tohoto opatření není možný vstup do zoo a botanické zahrady na permanentky ani jiné tarify vstupného. Držitelům se omlouváme,“ vysvětlil mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba s tím, že do provozu vstupuje také DinoPark, přičemž vstup do něj je možný pouze vchodem Vinice.

Do plzeňské zoo může být na základě nařízení vpuštěno denně 2850 návštěvníků. Jsou uzavřeny všechny vnitřní pavilony, prostory a vnitřní restaurace, v provozu jsou pouze výdejní okénka a nápojové automaty. „Návštěvníci zoo jsou povinni používat roušky nebo jinou ochranu úst a nosu. Bez ní nebudou do zoo vpuštěni,“ dodal Vobruba.