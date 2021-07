Plzeňská zoo získala zatím jako jediná v ČR velmi vzácné promyky bažinné, největší žijící mangusty, a dále samici ovíječe maskovaného. Zvířata mohou návštěvníci dobře vidět, protože se velmi rádi předvádějí.

Promyka bažinná v plzeňské zoo. | Foto: ČTK

ČTK to řekla zooložka Lenka Václavová. Zoo dostala dospělý pár promyk bažinných před třemi týdny z privátního chovu z Německa. "V Evropě nejsou chované skoro vůbec. Máme je jenom my a, myslím, jednu Magdeburg. Návštěvník tak uvidí raritu," uvedla Václavová. Může to pro něj být na první pohled obyčejné zvíře, ale jde o největší z promyk, které na světě žijí, váží až pět kilogramů. "Dorůstá až 60 centimetrů a s ocasem má třeba metr. Je to opravdu veliké zvíře. Všichni známe mangusty a surikaty, které mají okolo kila, takže pětikilová \'promyčka\' je fakt unikát, protože opravdu nikde nejsou," řekla. Promyky jsou podle zooložky zvyklé na lidi a jsou vidět. "Ty naše rozhodně nejsou plaché a mají rádi návštěvníky, prohlíží si je a jsou rádi, že mají zábavu. Je to otázkou, zda se návštěvník dívá na mangustu, nebo ona na něj," dodala.