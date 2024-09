Zástupce jednatele Co Vás čeká Řízení provozu výroby jednoduchých a špaletových oken, Eurooken v profilu 68-96, HS portálů apod. Příprava a předání zakázek do výroby Zodpovědnost za dodržování technologických postupů a kvality výroby Optimalizace a dohled nad výrobními procesy Obchodně-technické řešení zakázek Vedení a hodnocení přibližně 10 pracovníků Zavádění efektivních řešení, zlepšování kvality výroby Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít SOU, SŠ, dřevařského či technického směru Zkušenosti v oboru dřevěných oken Praxe na obdobné pozici Znalost programu Klaes 7 výhodou Organizační schopnosti, spolehlivost, důslednost, aktivní přístup Schopnost týmové práce, zodpovědnost, dodržování daného systému ŘP sk. B - aktivní řidič Aktivní znalost MS Office Co Vám můžeme nabídnout Podporu od vedení společnosti Práci u zavedené stabilní firmy s tradicí Možnost osobního a profesního růstu Odměny za dosažené výsledky Práci na HPP Férové mzdové ohodnocení Místo výkonu práce Plasy u Plzně V případě Vašeho zájmu nám zašlete životopis na emailovou adresu: prace@okna-juha.cz 50 000 Kč

