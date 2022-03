Město Plzeň nabídne téměř stovku sportů, po dvou letech se vydá na Roadshow Plzeňského kraje, kdy v okresních městech bude zvát na závěr prázdnin do Plzně. „Z důvodu revitalizace parku za OC Plzeň Plaza jsme museli nalézt nové místo pro oblíbenou Sportmanii. Z vytipovaných míst se vedení města rozhodlo uspořádat nově Sportmanii ve slovanském sportovním areálu Škoda sport park Plzeň. Slovanský Škoda sport park Plzeň přivítá opět návštěvníky nejen z Plzně, ale z celého kraje, kteří si budou moci vyzkoušet desítky sportovišť,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

„Letošní Sportmanie Plzeň nabídne téměř stovku různých sportů. Tak jako v loňském roce, i letos se budou po třech dnech obměňovat sportoviště. Ani letos však nesmí chybět oblíbené medaile pro malé sportovce. Během devíti dnů nabídneme nejen sport, ale také bohatý doprovodný program, ve všední dny od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin. Letos se konečně po dvou covidových letech vydáme na Roadshow Plzeňského kraje. Od 20. do 23. června vždy od 8:30 do 17 hodin zavítáme do Rokycan, Tachova, Domažlic a Klatov. Dopoledne nabídneme program pro základní školy, odpoledne pak pro širokou veřejnost. Děti si vyzkouší různá sportoviště a věřím, že se nám je podaří pozvat na závěr prázdnin do Plzně,“ vysvětlil první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Srpnová Sportmanie Plzeň se ještě ohlédne za únorovými zimními olympijskými hrami. „Plánujeme autogramiády, jak s plzeňskými účastníky, tak s medailisty. Zároveň si zájemci budou moci vyzkoušet i atraktivní zimní sporty. Po loňském úspěchu se pokusíme opět vytvořit i pravou zimní atmosféru se sněhem uprostřed léta,“ doplnil Zarzycký.

Novinkou v letošním roce bude finálová střelnice Mistrovství České republiky v lukostřelbě dospělých. Ta bude umístěna přímo ve sportovním parku v neděli 21. srpna. Vstup do sportovního parku bude zdarma.

Tradice Sportmanie Plzeň navazuje na Olympijský park Plzeň 2016, který tehdy navštívilo 110 tisíc lidí. Město Plzeň se rozhodlo, že v tak úspěšné akci, jež se setkala s velkým zájmem veřejnosti a která propaguje sport a zdravý pohyb, chce pokračovat. Hned o rok později pořádalo Letní Sportmanii a od roku 2018 se koná Sportmanie Plzeň. Sedmkrát se stal centrem plzeňského sportu park za OC Plzeň Plaza. „Loňský ročník Sportmanie Plzeň i přes počasí, které nám příliš nepřálo, přilákal na sportoviště více než 36 tisíc lidí. Celkem jsme rozdali dětem na 10 tisíc medailí. Věřím, že i letošní ročník bude minimálně tak úspěšný,“ zdůraznil Zarzycký.