Prezident republiky Petr Pavel v úterý na Pražském hradě ocenil statečný čin Matyáše Diby z Plzeňska. Mladík, který bude v tomto školním roce maturovat na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické Plzeň, obdržel od hlavy státu Zlatý záchranářský kříž.

Matyáš Diba s prezidentem ČR Petrem Pavlem na Pražském hradě. | Foto: ČTK

Vysloužil si ho tím, že pohotově zareagoval, když zkolaboval řidič autobusu, v němž cestovalo více než deset lidí. Chopil se volantu a dokázal autobus zastavit a zabránit tak tragédii.

Prezident Pavel udělil na slavnostním ceremoniálu celkem sedm Zlatých záchranářských křížů, čtyři čestná uznání a dvě speciální ceny. Jedním z oceněných byl i Diba, pro něhož to byla již třetí pocta za jeho statečný kousek. Nejprve ho ocenilo vedení školy, kterou navštěvuje, a v květnu obdržel i ocenění Gentleman silnic. Teď přišlo ocenění největší.

Při druhé příležitosti mladík podrobně popsal, co se v úterý 27. prosince 2022, kdy se vracel autobusem domů z rodinné chaty, odehrálo. „Na zastávce ve Šťáhlavech najednou vydal řidič podivný zvuk, začal se klepat, dostal křeč a zapřel se nohou o plyn. Pak ztuhl, přestal vnímat a padl na levé boční okno,“ líčil Diba. Přispěchal k řidiči a pokoušel se mu marně sundat nohu z plynu. Autobus narazil do osobního vozidla, ve kterém cestoval manželský pár společně se třemi dětmi. Rodina naštěstí utrpěla jen lehká zranění.

Řidič autobusu dostal během jízdy záchvat. Tragédii odvrátil pohotový cestující

Autobus následně narazil do sloupu a začal couvat. Řidič stále nereagoval, a tak se volantu ujal Matyáš. Stočil ho tak, aby vozidlo sjelo ke kraji silnice. Zde se konečně zastavilo, a to příhodně o autobusovou zastávku. Poté se středoškolák snažil řidiče autobusu vyprostit z kabiny, sám na to ale nestačil. Otevřel mechanicky dveře a zvenku přispěchali na pomoc dva další muži. Následně šel otevřít i zadní dveře, aby z autobusu mohli vystoupit otřesení cestující. „Všechno se seběhlo strašně rychle. Pomohl jsem jedné paní ven a pak už jen seděl a čekal. Byl jsem z toho takový vykulený,” přiznal Diba.