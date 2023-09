Město Plzeň se rozhodlo usnadnit cestování městskou hromadnou dopravou rodinám s dětmi, kterým je už šest let, ale nenastoupily v září do prvních tříd základních škol a nezískaly tak zdarma Plzeňskou kartu.

Jsou to většinou děti s odkladem povinné školní docházky nebo ty, které nenastoupily v září do školy kvůli datu narození.

Nově tak platí, že pokud zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje mateřskou školu v Plzni, požádá o vydání Plzeňské karty, dostane ji dítě ve formě přívěsku zdarma. Do konce září k tomu navíc je přidán i balíček bonusových kuponů od zapojených partnerů. Na novince se dohodla Správa informačních technologií města Plzně s Plzeňskými městskými dopravními podniky.

„Přišel jsem s tímto nápadem spolu se Správou informačních technologií a jsem rád, že se podařilo jej prosadit. Tím, že městskou kartu nyní zdarma získají všechny šestileté děti, které navštěvují jakoukoli mateřskou školu v Plzni, pomáháme rodinám a šetříme jejich finanční prostředky,“ vysvětlil Daniel Kůs, radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání.

„Informace o možnosti získat zdarma Plzeňskou kartu pro šestileté děti, které ještě nenastoupily v září do základní školy a navštěvují jakoukoli plzeňskou mateřinku, jsme předali všem ředitelkám mateřských škol, jež zřizuje město Plzeň,“ řekl Bohuslav Horais, vedoucí Úseku podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně.

Plzeňská karta s nahraným bezplatným tarifem umožňuje cestování městskou veřejnou dopravou zdarma dětem od 6 do 15 let. Po nástupu do školy ji pak žáci využijí k rezervaci a výdeji obědů, pro vstup do školy a vyplňování docházky nebo jim umožní přístup do Knihovny města Plzně a další výhody.

Do 30. září přikládají dopravní podniky k přívěsku zdarma i bonusový balíček, tj. knížku se slevovými kupony od zapojených partnerů. Jsou jimi například Techmania Science Center, FC Viktoria Plzeň, Divadlo ALFA, Zoo Plzeň a další.