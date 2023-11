Gigafactory na baterie do elektroautomobilů firma Volkswagen na letišti v Líních u Plzně stavět nebude. Německá automobilka původně vybírala ze tří lokalit, kromě Líní to bylo Polsko a Maďarsko, nakonec ale zatím rozhodnutí o další továrně odkládá. Důvodem je pomalejší náběh trhu s elektromobily v Evropě.

Letiště Líně, letecký snímek | Foto: ČTK

„Koncern Volkswagen v současnosti nebude rozhodovat o další lokalitě pro gigafactory," řekl podle ČTK předseda představenstva Volkswagen Group Oliver Blume.

Volkswagen se ke gigafactory vyjádřil dříve než česká vláda, která o rozhodnutí Volkswagenu informovala na brífinku po svém středečním jednání. „Šéf Volkswagenu ocenil dosavadní spolupráci s českou vládou na projektu výstavby továrny v Líních, tato lokalita se nakonec stala jedinou uvažovanou pro tuto továrnu v Evropě. Koncern Volkswagen však v této době nemůže rozhodnout o výstavbě další továrny. My ale nemůžeme čekat, musíme se soustředit na jiné projekty výroby baterií v České republice a pozemek v Líních nemůžeme držet dál pro Volkswagen," uvedl premiér Petr Fiala.

Rozhodnutí Volkswagenu přivítal primátor Plzně Roman Zarzycký. „Pevně doufám, že celá tahle komedie je u konce, protože se jednotliví ministři opakovaně vyjádřili, že buď VW nebo nic! Co je ale dobrá zpráva pro Plzeň, je špatná zpráva pro Českou republiku. Fialův kabinet ztratil nespočet hodin a nespočet peněz jednáním o projektu, který byl od počátku odsouzen k zániku," napsal na svém Facebooku.

To, že by na letišti v Líních mohl ale v budoucnu stavět jiný investor, nevyloučil ministr průmyslu Josef Síkela. „Z předchozích usnesení vlády vyplývá, že pokud nebude v Líních investorem Volkswagen, bude to muset být jiný investor podobného významu, případně budeme pozemek vracet armádě. Po rozhodnutí Volkswagenu se budeme soustředit na jiné projekty. Z pěti, o kterých jednáme, by v úvahu v Líních připadaly dva, jeden investor ale preferuje jinou lokalitu, s druhým jsou jednání teprve v počátcích," uvedl na brífinku Síkela.

