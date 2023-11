Gigafactory na baterie do elektroautomobilů firma Volkswagen na letišti v Líních u Plzně stavět nebude. Německá automobilka původně vybírala ze tří lokalit, kromě Líní to bylo Polsko a Maďarsko, nakonec ale zatím rozhodnutí o další továrně odkládá. Důvodem je pomalejší náběh trhu s elektromobily v Evropě.

Letiště Líně, letecký snímek | Foto: ČTK

„Vzhledem k situaci na trhu včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě. Zároveň už koncern Volkswagen a PowerCo tři místa pro výrobu bateriových článků vybíraly: Salzgitter (Německo), Valencie (Španělsko a St. Thomas (Kanada). Tyto tři závody mají výrobní potenciál až 200 GWh ročně,“ vysvětlil předseda představenstva Volkswagen Group Oliver Blume.

Budoucí továrna v Líních by zaměstnala 4000 lidí a její stavbu podpořil i stát, který tam chtěl postavit strategický podnikatelský park.

Hejtman: Budování strategické zóny v Líních nemá smysl, pokud si je VW nevybere

Volkswagen se ke gigafactory vyjádřil dříve než česká vláda, která o rozhodnutí Volkswagenu informovala na brífinku po svém středečním jednání. „Šéf Volkswagenu ocenil dosavadní spolupráci s českou vládou na projektu výstavby továrny v Líních, tato lokalita se nakonec stala jedinou uvažovanou pro tuto továrnu v Evropě. Koncern Volkswagen však v této době nemůže rozhodnout o výstavbě další továrny. My ale nemůžeme čekat, musíme se soustředit na jiné projekty výroby baterií v České republice a pozemek v Líních nemůžeme držet dál pro Volkswagen," uvedl premiér Petr Fiala.

Rozhodnutí Volkswagenu přivítal primátor Plzně Roman Zarzycký.„Co je dobrá zpráva pro Plzeň, je špatná zpráva pro Českou republiku. Potvrdilo se, že gigafactory bylo nad síly Fialovy Vlády. Byl jsem o tom přesvědčen celý rok a i jednotlivá jednání se zástupci státu nebo automobilky napovídala, že gigafactory v Líních nikdy nevznikne. Teď to máme černé na bílém,“ uvedl na svých facebookových stránkách Zarzycký.

Dvanáct miliard. Plzeň vyčíslila dopady stavby gigafactory v Líních.

Stanovisko Volkswagenu předpokládal i starosta města Dobřany Martin Sobotka. „Nepřekvapilo mě to. My teď budeme čekat, jak se zachovají ostatní aktéři. Máme slíbeno Plzeňským krajem i vládou, že i když koncern Volkswagen v České republice stavět nebude, schválí se zásady územního rozvoje, které by nevratně odepsaly větší část stávající průmyslové zóny, konkrétně ze 700 hektarů na 200 plus 80 hektarů. To by mělo schvalovat zastupitelstvo Plzeňského kraje v únoru příštího roku a my věříme, že tento slib naši partneři dodrží,“ komentoval rozhodnutí pro Deník Sobotka.

„Pro někoho je to výhra, pro někoho prohra, nicméně teď vstupujeme do neprobádaných vod. A to je věc, o které mluvil ministr Síkela, který naznačil, že zatím není jistota, co s líňským areálem bude dál,“ uvedl ve studiu České televize hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Ten nedávno prohlásil, že vybudování průmyslové zóny má pro Plzeňský kraj smysl pouze tehdy, když investorem bude právě Volkswagen. „Na to navázalo i ministerstvo obrany, které vydalo prohlášení, že s letištěm ustoupí pouze Volkswagenu. Předpokládám, že dnes bylo na vládě diskutováno také to, jestli je ministerstvo ochotné ‚věnovat‘ letiště pro jiný projekt,“ pokračoval Špoták, podle kterého by se v tom případě vrátila jednání, která trvala rok a půl, zase na začátek.

Stavbu gigafactory dutiny pod letištěm neohrozí. Potvrzují to letecké snímky

To, že by na záložním armádním letišti v Líních mohl ale v budoucnu stavět jiný investor, nevyloučil ministr průmyslu Josef Síkela. „Z předchozích usnesení vlády vyplývá, že pokud nebude v Líních investorem Volkswagen, bude to muset být jiný investor podobného významu, případně budeme pozemek vracet armádě. Po rozhodnutí Volkswagenu se budeme soustředit na jiné projekty. Z pěti, o kterých jednáme, by v úvahu vzhledem k velikosti areálu v Líních připadaly dva, jeden investor ale preferuje jinou lokalitu, s druhým jsou jednání teprve v počátcích," uvedl na brífinku Síkela.

„Pokud nebudeme znát jméno konkrétního investora, vědět, co by do regionu přinesl, nemá smysl pokračovat v jednání o změnách územního plánu a rušit funkční letiště,“ reagoval Špoták.