Historické důlní a průmyslové vlaky provozuje spolek Plzenecká železnice na úzkorozchodné dráze v areálu dětského tábora ve Starém Plzenci. Rozchod kolejí je 600 mm a jejich délka je v současnosti 550 metrů. Na trati je i několik výhybek, které umožňují i křížení vlaků.

„V této chvíli máme k dispozici 14 lokomotiv a 73 vagónů, které jsme posháněli z různých míst po republice. Mašiny máme v garážích a ve výtopně. Vagónky různě pod přístřešky, nebo na vedlejších kolejích. Vidět u nás můžete důlní a průmyslové lokomotivy s různými typy vagónů. Například tady ta žlutozelená mašinka s klasickým vagónem pro dopravu mužstva DM12, to je ukázková důlní souprava, která vozila havíře v dole. Máme ji od roku 2002, kdy jsme ji dovezli z Kladna. Označení vagonu DM12 nám říká, že je určena pro 12 horníků a jak si sami můžete vyzkoušet, není to úplně jednoduché poskládat se do něj v takovém počtu,“ usmívá se Matěj Fajt ze spolku Plzenecká železnice.

„Pro jízdy výletních souprav máme asi 350 metrů dlouhý úsek mezi spodní stanicí, depem s výtopnou a horní stanicí, která je mezi kynologickým klubem a fotbalovým hřištěm. Zájemce svezeme tam a zpět, takže cestující si užije skoro třičtvrtěkilometrovou jízdu,“ upřesňuje Fajt.

Letos se poprvé na tratích jezdilo hned na Nový rok od 12 do 15 hodin. „V provozu byly obě naše výletní soupravy, které vozily zájemce po celé trati. K vidění byla také výstava všeho, co tady máme – mašinky, vagónky, zázemí. K tomu nějaké fotografie z našich akcí i z toho jak to tady vznikalo. Přišla spousta lidí, rodin s dětmi, pro které je to vždycky zážitek. Přístupný byl jako pokaždé celý areál. Každý se tady může podívat skoro všude. Jezdíme nepravidelně, ale zhruba jednou za tři neděle pořádáme jízdy. Všechno se dá najít na stránkách www.plzeneckazeleznice.cz a na našich sociálních sítích,“ uzavírá povídání Matěj Fajt.

Větší akci plánují ve Starém Plzenci na víkend 13. a 14. dubna, kdy bude Železniční den. Společně s partou kolem sdružení Vlaky Plzeňského kraje tu připravují pro příznivce vlakové dopravy pestrý program. Kromě vyhlídkových jízd Plzenecké železnice si budou moci příchozí prohlédnout i Zahradní železnici, modelové kolejiště a spoustu dalšího.