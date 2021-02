Úkolem pracovní skupiny je podílet se na vzniku výzkumné studie Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak? a zpracování Koncepce řešení bezdomovectví na území města Plzně.

Garantem a vedoucím pracovní skupiny je Jan Váně, vedoucí katedry sociologie na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. „Problematika bezdomovectví není jednoduchá, protože zasahuje do celé řady oblastí: sociálních a adiktologických služeb, dodržování veřejného pořádku, bytové politiky, veřejného prostranství, zdravotnictví a dalších oblastí. Pracovní skupina je složena z odborníků na jednotlivé oblasti. Veškerá nastavovaná opatření v jednotlivých segmentech by měla na sebe vzájemně navazovat a doplňovat se,“ uvedl radní pro ekonomiku David Šlouf. „Problematika bezdomovectví je velmi silným tématem plzeňské veřejnosti, proto budou postupně představovány dílčí výstupy a návrhy řešení. Snahou všech zainteresovaných subjektů je nastavit soubor opatření, která by byla efektivní a ze strany plzeňské veřejnosti přijatelná,“ dodal.