Nebezpečí nehrozí

Dle odborníků se pravděpodobně jedná o škrtiče, krajtu nebo hroznýše. Mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová potvrdila, že venčení hada není v rozporu s žádnou městskou vyhláškou.

Plzeňský veterinář a specialista na plazy Vítězslav Honsa Deníku řekl, že pokud není had jedovatý, lidé z něj nemusí mít obavu, nebezpečí útoku na člověka nebo na psa je nulové. „Ze strany chovatele je to ale čirý exhibicionismus. Manipulace hadovi samozřejmě nevadí a sluníčko mu prospívá. Nicméně takový plaz je nejvíce spokojený, když může být v klidu někde stočený,“ okomentoval zvěrolékař. Dodal, že je velice nízká pravděpodobnost, že by had utekl a zaútočil. „Pokud by to nastalo, nejspíše se odplazí někam do úkrytu a zaútočí, až bude mít hlad. Tito hadi bývají aktivní hlavně v noci,“ vysvětlil Honsa s tím, že chovatelů exotických plazů v posledních letech rekordně přibylo.

Není proto ojedinělé, že se čas od času lidé s takovým hadem setkají. Nejčerstvější případ se stal v polovině letošního května v Hluboké u Kdyně. Popeláři tam nalezli v popelnici krajtu královskou. Domažličtí hasiči ji odchytli a převezli do záchranné stanice živočichů.