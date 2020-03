Hana Urbánková odjela na plánovanou cestu po Indii už 2. března. Situace v naší republice i v Indii byla tehdy klidná a žádná omezení ani doporučení v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru vyhlášena nebyla. Teď uvízla v indickém státě Goa.

I sehnat něco k jídlu je tam každodenním dobrodružstvím s nejistým výsledkem, natož pak cesta do dva tisíce kilometrů vzdáleného Dillí, odkud by snad měla šanci odletět domů. „V Indii byl vyhlášen mimořádný stav, Indové nesmí na tři týdny opustit své domovy. Obchody i restaurace jsou zavřené, nejezdí taxíky, vlaky ani autobusy,“ vysvětluje.

Urbánková je zkušená cestovatelka po Indii. Zemi už několikrát navštívila. Letos se tam vypravila sama a prvních čtrnáct dnů probíhalo naprosto bez problémů. Navštívila několik indických oblastí včetně Himálaje. Po zemi cestovala mnoha dopravními prostředky, občas i letadlem. „Jen jedenkrát nám na letišti měřili teplotu, jinak jsem se během prvních dnů své cesty s žádnými omezeními nesetkala,“ vypráví. „Devátého března jsem dorazila do města Džajpur, kde se měl konat svátek barev. Ohromné množství lidí tam po sobě hází barvy a lijí na sebe vodu. Měl se konat i průvod slonů, velbloudů a koní, ten však byl zakázaný. Pro lidi ale žádná omezení neplatila,“ pokračuje Hana ve vyprávění.

Pak podle plánu odletěla do indického státu Goa, kde se ubytovala v chatkovém komplexu na pláži Agonda.

Tam ji 23. března zastihl zákaz mezinárodních letů, který vydal indický premiér. Přesně na tento den měla zamluvený zpáteční let. Ten byl samozřejmě bez náhradního termínu zrušen. A o dva dny později přišel zákaz úplného vycházení s nařízením vše zavřít, zastavena byla i veškerá doprava.

„Hned jsem se zaregistrovala v aplikaci DROZD (Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí, která umožňuje pro ně organizovat pomoc – pozn. red.) Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsem zaregistrovánai v aplikaci na repatriaci Ambasády ČR v Dillí a jsem s ambasádou ve spojení,“ podotýká. Nabídka pomoci, kterou dostala, je však pro ni v tuto chvíli neřešitelná.

„Nejenom mně, ale i ostatním Čechům, kteří se v této oblasti nacházejí, bylo řečeno, že se máme pokusit dopravit do Dillí, odkud odletí do naší republiky letadlo. To ale nemůžeme, když je přísný zákaz vycházení a doprava nefunguje. Dillí je navíc dva tisíce kilometrů vzdá- lené, museli bychom projet několik indických států. Jejich hranice jsou uzavřené,“ popisuje svou bezvýchodnou situaci. Jsou v ní ostatně i další Češi a Slováci. „Podařilo se mně zkontaktovat s dalšími Čechy. V rozmezí několika kilometrů ode mě jich jsou dvě desítky. Na dalších plážích ve státě Goa jich musí být další desítky,“ tvrdí Hana.

V komplexu, v němž je ubytovaná, žije ještě s jednou Slovenkou. „Když byly zrušeny lety a já si šla prodloužit pobyt v chatkovém komplexu na pláži, chtěli po mně zaplatit třikrát víc. Každý den se musíme tajně vypravit do města, zda se nám podaří přesvědčit někoho, aby nám prodal pití a něco k jídlu. Zatím nehladovíme, ale jídlo a pití už je také dražší a nevíme, co bude, až dojdou provozovatelům obchůdků a stánků zásoby,“ poznamenává. Dodává, že si obličej zakrývají rouškou, a už se setkaly s tím, že si Indové od nich udržují odstup. „Ovšem v televizi jsem viděla zprávy z Dillí a tam na turisty brali bambusové hole,“ poznamenává. Pomoci by podle ní mohlo, kdyby Česká republika poslala do státu Goa letadlo. Německo tam prý pro své občany letadlo pošle.

„Návrat Čechů z Indie řeší intenzivně jak naše ambasáda v Indii, tak kolegové v Praze. Podobně platí zákaz vycházení i v dalších zemích, je proto otázkou, jaká povolení či výjimky, pokud vůbec, se podaří našim diplomatům vyjednat,“ uvedla ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová. Sdělila, že jde o práci na několik dní, a proto žádají české občany, kteří se stále ještě nacházejí v zahraničí, o trpělivost. „Samozřejmě jednáme s dalšími státy Evropské unie o vzájemné pomoci, a to nejen v otázce Indie; s pomocí Německa se vrátili naši turisté z Jordánska, aktuálně by měl proběhnout také návrat Čechů z Izraele za pomoci Maďarska nebo z USA za pomoci Slovenska,“ dodala.