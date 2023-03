Zatímco v loňském roce ovládli mezinárodní robotickou soutěž „Robo-vozítko Plzeň“ studenti z chorvatského Daruvaru, letos technické klání vyhráli mladí technici z Plzně.

Plzeňáci vyhráli mezinárodní soutěž robovozítek v Techmanii | Foto: Deník/ Redakce

Vítězem 4. ročníku se stali Jakub Maštalíř a Lukáš Veselý z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská.

Úkolem soutěžních týmů bylo zkonstruovat robotické vozítko, prezentovat ho před mezinárodní porotou v anglickém jazyce a projet s ním v co nejkratším čase vymezenou dráhou. Vozítko navíc přepravuje kelímek s odměřeným množstvím vody, kterou nesmí rozlít.

Vítězný projekt z plzeňského Hackathonu umí zpomalit řeč. Pomůže handicapovaným

Do soutěže se letos přihlásilo 16 týmů – dva týmy ze Slovenska, tři týmy z Chorvatska, dva z Německa a dokonce tři týmy z Číny. Plzeňský kraj reprezentovaly dva týmy žáků z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické, Plzeň, Koterovská 85, dva týmy ze Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56, jeden tým ze Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 a jeden tým ze Střední školy informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G.

Vítězem klání se stala právě dvojice z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické. Až za nimi skončily dvě dvojice z Tehničky školy Daruvar Jan Znamenaček s Antoniem Šantakem a Luka Vuk s Kristijanem Bahnjikem.

Unikátní spojení historických vozidel s uměním. V Plzni vzniká Depo Moto Art

Soutěžící mohli získat ocenění i za design vozítka v soutěži kreativity, v níž se hodnotila například originální kapotáž vozítka, ochrana elektroniky před vodou nebo zajímavé osvětlení. Nejlepší design a nejlepší jízdu předvedli právě plzeňští studenti z elektrotechnické školy na Koterovské. „Vycházeli jsme z autíčka, které jsme pro tuto soutěž navrhovali na podzim, ale zcela jsme změnili jeho koncepci a jen těsně před soutěží zprovoznili kód. Jízda se nám ale úplně nepovedla. Na dráze jsme nechali třetinu času oproti našemu testování. Naštěstí to stačilo,“ přiznal člen vítězné dvojice Jakub Maštalíř.

Soutěž dvoučlenných týmů studentů ve věku od 17 do 21 let pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, Středním odborným učilištěm elektrotechnickým Plzeň a Techmania Science Center o. p. s.. „Jde o naprosto jiný druh soutěže, kterou jako kraj pořádáme. Není zcela jednoduché vozítko navrhnout, vyrobit, naprogramovat, úspěšně spustit a předvést, ale také patřičně v anglickém jazyce odprezentovat. Vypovídá to, což je z našeho pohledu velice důležité, o vysoké technické úrovni a vzdělání žáků, které jde stále nahoru,“ poznamenal náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Tipy na víkend: Výstava modelů, koncerty, známá komedie i oslava MDŽ

Cílem soutěže je prohloubení spolupráce mezi školami v oblasti rozvoje digitálních kompetencí potřebných pro budoucí trh práce, porovnání odborných dovedností mezi školami napříč jednotlivými státy a získání nových inspirací pro soutěžící žáky. Už ze samotné komunikace mezi žáky přihlášených škol bylo viditelně patrné, že mezinárodní formát má významný dopad.