Konec amalgamových zubních plomb se blíží, ale pacienti z Plzeňského kraje to zatím neřeší. Přitom je téměř jisté, že černé výplně, které jsou zdarma, nahradí dražší bílé. Cena bílých výplní začíná v regionu na částce tisíc korun za jednu plošku.

Zubní ordinace, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Amalgámové výplně, dlouholetý standard v zubním lékařství, se blíží ke svému konci. Evropská unie stanovila zákaz jejich používání od roku 2025, s výjimkou pro Českou republiku, která platí do poloviny roku 2026. Rtuť obsažená v amalgámu představuje podle iniciátorů zákazu riziko pro životní prostředí.

Lékaři o zákazu amalgámových výplní vědí, zatím není ale jasné, jak bude hrazena jejich náhrada. S touto otázkou se teprve musí vypořádat zákonodárci. Podle člena představenstva Oblastní stomatologické komory Plzeň Tomáše Horáka zatím zákon není připraven. Komora sdružuje zubní lékaře z okresů Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň – sever, Rokycany a Tachov.

„Amalgámové výplně neškodí zdraví našich pacientů. V podmínkách Česka jsou obtížně nahraditelné,“ vysvětluje Tomáš Horák s tím, že využít lze také kompozitní a skloinomerní plastické výplňové materiály. Většina jeho pacientů dává přednost těmto bílým výplním. „Pacienti si nechají poradit ohledně vhodnosti aplikace dané výplně v chrupu. V mé praxi převažují výplně fotokompozitní,“ dodává lékař. Moderní stomatologie už se z velké části orientuje právě na tyto materiály, které ale nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Oproti tomu základní amalgámové výplně dnes platí pacientům pojišťovna.

Ceny za bílou výplň jsou různé, protože záleží na velikosti a pracnosti. Navíc každá ordinace má vlastní kalkulaci. „Odhaduji, že průměrná cena v našem regionu začíná na částce 1000 korun za jednu plošku,“ dodává Tomáš Horák. Pacienti zatím budoucnost neřeší. „Oblastní stomatologická komora se s dotazy v souvislosti s chystaným zákazem amalgámových plomb dosud nesetkala,“ uzavírá lékař.

Amalgámové výplně už nepoužívá často ani plzeňský stomatolog, který ale nechtěl být jmenován. „Amalgám dělám tak dvakrát do měsíce, a to ještě musím cítit, že je to kvůli indikaci vhodnější, byť při jeho použití je zásah do zubu razantnější. V současné době převládá snaha do něj zasahovat co nejméně, s většinou pacientů se tedy dohodnu na použití kompozitu, za který si jsou ochotni i zaplatit. Nejde vždy přitom jen o estetické hledisko jako dřív, ale zdůrazňuji, že vše probíhá po domluvě s pacientem. Četnost použití amalgámu se ale může u jiných kolegů lišit, záleží na spektru pacientů. Amalgám však svoje místo stále má, při některých zákrocích je prostě vhodnější, je prověřený a vydrží,“ uvedl dentista. „Některým argumentům pro zákaz amalgamových výplní nerozumím," dodal ještě.