V nabídce byl i největší pavouk světa. Zoo trhy opět lákaly nejen teraristy

„Jé, mami, koukej, to je velkej pavouk. A tady je had, podívej!“ ukazuje nadšeně asi pětiletý chlapec a oči mu jen září. Zatímco on se s rodinou přišel spíše jen tak podívat, jiní návštěvníci zavítali na Zoo trhy, které se v Plzni konají pravidelně každý měsíc už dvacet let, aby nakoupili, co potřebují.

Zoo trhy v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián