V plzeňské zoologické zahradě byl ve čtvrtek 7. září slavnostně otevřený modernizovaný venkovní výběh pro šimpanze.

Jeho úpravu si vyžádaly současná pravidla pro chov lidoopů, největší úpravou je prohloubení a rozšíření oddělovacího vodního příkopu, doprovodný elektrický ohradník zůstal pouze na okraji tohoto příkopu, aby pohled návštěvníka byl co nejméně rušený. „Přibyly i nové kmeny a také lana, která poskytli hasiči z Chotěšova, aby se šimpanzi dostali do pohybu nad zemí. Zeď ohraničující výběh ze severu získala novou uměleckou malbu, připomínající prostředí afrického pralesa. Použita byla i moderní forma elektrického ohradníku v podobě lián. Jako další bezpečnostní prvek přibyla záchytná síť do vody včetně kotevních prvků a napínacích lan,“ popsal změny tiskový mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.

„Výběh jako takový se nijak moc nezměnil. Modernizace se týkala především lepšího zabezpečení expozice,” komentoval úpravy výběhu ředitel zoo Jiří Trávníček.

Venkovní přírodní výběh pro šimpanze učenlivé nahradil v Plzni původní malé klece poprvé v roce 2000. Za 23 let prošel dílčími úpravami, teď byla dokončena ta největší. Stála 6,7 milionu korun bez DPH.

Tlupa šimpanzů v Plzni je tvořena momentálně čtyřmi dospělými samicemi, samcem a tří a půlroční samicí Cailou, která je druhým odchovem v Plzni. „Naše tlupa šimpanzů je kombinovaná. Tři patří k extrémně ohroženému poddruhu šimpanz čego. Těch je v Evropě pouze 26 ve dvanácti zoo, celosvětově je celkem v lidské péči 44 jedinců. Ostatní jsou hybridy mezi poddruhy, nebo jejich poddruh není určen,“ poznamenal Vobruba k plzeňskému chovu.

Chov v zoologických zahradách podle něj odráží odborné poznatky o životě a potřebách šimpanzů a trendem je nyní přítomnost více samců v tlupách. „Proto i do plzeňské zoo letos na podzim dorazí z Portugalska nový, desetiletý samec a po patřičné adaptaci bude spojen s místní skupinou. Navíc koncem roku je očekáváno narození mláděte od čistokrevného chovného páru,“ dodal mluvčí.

V Plzni jsou šimpanzi chováni od zimy 1964; do roku 2000 šlo vždy jen o pár a jediné mládě z přelomu 70. a 80. let nebylo odchováno do dospělosti. Od roku 2000 byla stavěna skupina, která měla dosud nejvíce členů – osm - na jaře roku 2004. První odchov se podařil v roce 2003 a samice Bamia teď oslaví své dvacáté narozeniny v zoo ve Francii.