„K protestu nás vyzvali polští zemědělci a zástupci nevládních organizací za účelem podpory před jednáním rady ministrů a premiérů v Bruselu. Na programu by mělo být projednání mimořádného finančního balíčku do zemědělství, dovozových cel a uvalení embarga na dovoz jak ruských, ukrajinských a běloruských komodit, převážně obilovin a olejnin,“ řekl Deníku Tomáš Polcar, předseda Zemědělského svazu územní organizace Plzeň - sever a Rokycany.

Zatímco severní trasa protestujících farmářů vedla z Třemošné přes Zruč až na kruhový objezd u Globusu, jižní cesta se na rozdíl od nedávného únorového protestu, nezastavila u nákupního centra Olympie, ale pokračovala až na kruhový objezd v Částkově ulici.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Do samotného centra zatím vjíždět nechceme, ale zatím jsme takříkajíc na druhém schodu, ten třetí už půjde ještě dál,“ naznačuje další postup krajský koordinátor stávky Jaroslav Šíma s tím, že své protesty chtějí směřovat především tam, kde jsou hejtmani z vládních stran. O konkrétních místech, způsobu protestů a možných termínech, však zatím mluvit nechtěl.

Poprvé se přijel zúčastnit farmářských protestů Václav Wetengl ze Zbirožské a.s. Tomu vedle skutečností, na které zemědělci poukazují, vadí i jiné věci. „Například to, jak se k nám ostatní chovají a opovrhují naším povoláním. Volají na nás při sebemenší příležitosti policii. Stačí jenom projet pod jejich okny traktorem a už si stěžují na obci. Nesmíme používat obecní cesty, že je prý ničíme. Hlavně lufťáci, co na vás dokážou vymyslet! Všechno jim smrdí, všechno jim vadí. Tuhle práci dělám od vyučení asi třicet let a připadá mi, že se to zhoršuje. Dřív se lidé na vesnicích chovali úplně jinak, mnohem přátelštěji,“ zlobí se farmář.

Protestovat ale přijel, stejně jako ostatní zemědělci, kvůli jiným věcem. Jde o peníze, o které je podle nich připravila vláda nedodržením svých slibů. „Protože odpovědi vlády jsou pro nás zatím nedostačující, předpokládáme, že protesty budou probíhat dál, ať formou takovéto jízdy nebo stávky. Budeme muset dál trvat na svém a bojovat za naši pravdu,“ uzavírá Tomáš Polcar.

Zemědělci z Plzeňska vyjeli na protest z jihu i severu