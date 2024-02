„Ať děláme co děláme, dobře neprodáme“ nebo „Bruselští byrokraté přestaňte blbnout“. Takovými i jinými nápisy opatřili své traktory a další zemědělské stroje farmáři z Plzně-jihu.

Kolona traktorů a dalších zemědělských vozidel vyrazila na protest proti zemědělské politice Evropské unie na Plzeň. | Video: Deník/Pavel Bouda

Ve čtvrtek krátce před desátou hodinou pak celá kolona více než třiceti traktorů a dalších vozidel vyrazila od Zemědělského družstva ve Chválenicích na jižním Plzeňsku směrem k Plzni. Protestní jízdou chtěli farmáři vyjádřit svou nespokojenost s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie.

„Pro nás je největším problémem, že máme všichni vyšší náklady než jsou naše tržby. Bylo by výborné, kdyby se povedlo dohodnout, aby evropští zemědělci mohli prodávat svoji produkci za nějaké stanovené minimální ceny. Tím pádem by všichni věděli, kde se mohou pohybovat se svými náklady. Tím, že se dělíme o marže u potravin se všemi dalšími, tak si sáhneme jen na její malou část a ta nám náklady rozhodně nepokryje. Kdyby minimální výkupní ceny fungovaly, pak by zemědělci neměli takovou potřebu dotací,“ vysvětlil jeden z hlavních důvodů protestu Vladimír Vávra, předseda představenstva Zemědělského družstva v Merklíně.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Kilometrová kolona zemědělských strojů dorazila pod dohledem policejních hlídek do okrajové části Plzně asi ve čtvrt na jedenáct a za zvuku troubení a blikání světel pomalu obkroužila dva kruhové objezdy u nákupního centra v Černicích. K ostatním řidičům byli účastníci protestní jízdy vstřícní a pokud to situace dovolila, umožňovali jim průjezd.

Po půl jedenácté zamířily pomalu jedoucí zemědělské stroje opět pod dohledem policie zpět na silniční nájezd směrem na Losinou, před níž byl po příjezdu na velký kruhový objezd oficiální protest zemědělců ukončen.

Zemědělci z Plzeňska protestovali. Traktory a nákladní vozy vyrazily na Plzeň

„Chtěli jsme, aby to dnes bylo maximálně v klidu, proto jsme zatím neplánovali cestu někam do centra Plzně, a otravovat lidi. Nyní šlo o to být vidět a upozornit na problém, který tady je. Od pana ministra Marka Výborného máme slíbeno, že se do konce měsíce dozvíme výsledky jednání v koalici a ve vládě. A buď začne někdo něco dělat nebo nás všechny čeká další a větší protest. Ten je zatím naplánován na 12. března,“ řekl Deníku krajský koordinátor protestu Jaroslav Šíma. Ten tak potvrdil oficiální stanovisko z letáku zemědělců, který obdrželi všichni zúčastnění včetně zástupců tisku před startem protestní jízdy a ve kterém se píše: „Kolonou zemědělských strojů chceme především vyslat signál, že jsme tady a že jsme připraveni přejít v blízké době k akcím, které již mohou bolet.“

Zemědělci zemí střední a východní Evropy včetně Česka ve čtvrtek protestovali proti agrární politice Evropské unice. Vadí jim zejména byrokratická zátěž a dopady Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu). Protesty také upozorňují na bezcelní dovozy produktů z třetích zemí, kvůli kterým výrazně propadly ceny komodit.

Část českých zemědělců demonstrovala už v pondělí před ministerstvem zemědělství v Praze. Požadovali mimo jiné, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu. Od tohoto protestu se nicméně hlavní zemědělské organizace distancovaly.

Protesty zemědělců: Jak se liší pondělní a čtvrteční blokáda, čeho mají docílit