Pro Plzeňské městské dopravní podniky pracuje šestnáct revizorů. Ti ročně přistihnou ve vozech MHD kolem 43 tisíc černých pasažérů.

V Plzni zdraží od nového roku jízdné i pokuty pro černé pasažéry | Video: Deník/Pavel Bouda

Pokuta za černou jízdu činila dosud 1 500 korun a pokud ji člověk zaplatil hned na místě bez evidence, spravila to pětistovka. Pokud ji zaplatil do 15 dnů v doplatkové pokladně, pak to byla tisícovka a po uplynutí patnáctidenní lhůty už se pokuta vyšplhala na plnou výši, tedy 1500 korun. To se však od 1. ledna nového roku změní.

„Nově na místě zaplatí černý pasažér 800 korun, v pokladně to pak bude 1 200 korun. Maximální výše pokuty zaplacené po lhůtě patnácti dnů zůstává 1 500 korun,“ vysvětluje Jan Schejbal, vedoucí odboru Příjmy z dopravy s tím, že výše pokut za černou jízdu jde ruku v ruce se zdražením jízdného, které cestující také od nového roku čeká. „Není vhodné dlouhodobě nechávat výši pokut stejnou a navyšovat cenu jízdného. Černým pasažérům by se to pak mohlo vyplatit,“ dodává.

Naposledy Plzeňské městské dopravní podniky zvyšovaly tuto přirážku v roce 2019. K jejímu zvýšení přikročila v loňském roce i další velká česká města. V Praze, Brně i Ostravě oproti plzeňským osmi stovkám zaplatí černí pasažéři na místě rovnou tisícovku.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Plzeňské dopravní podniky mají navíc speciálně vytvořenou sazbu, kterou ostatní města nemají. Jde o tzv. šedé pasažéry. „To jsou pro nás cestující, kteří nedodrží platnost jednotlivé časové jízdenky v toleranci do dvou minut. Je tam pak aplikovaná nižší sazba přirážky, konkrétně nyní 300 korun, od 1. ledna pak 500 korun,“ připomíná Jan Schejbal.

Také na rozdíl od jiných měst nic v Plzni neplatí majitel předplatného, který si zapomene svou kartu doma a následně se jí prokáže v doplatkové pokladně do 15 kalendářních dnů.

Avizované zvýšení jízdného se však dotkne většiny pasažérů plzeňské MHD. Za zvýšením cen jízdného stojí rostoucí náklady na dopravu, především mzdové náklady a nárůst ceny energií a pohonných hmot. Zvedá se cena jednotlivého jízdného, tak předplatného. Naposledy se zdražovalo jednotlivé jízdné v loňském roce, konkrétně o dvě koruny, předplatné tehdy zůstalo na stejných hodnotách.

Běžný cestující zaplatí za klasickou standardní přestupní jízdenku s platností na 30 minut od nového roku o čtyři koruny více, tedy 24 korun. Štípací jednorázová nepřestupní jízdenka, která stojí aktuálně 22 korun, bude také o čtyři koruny dražší, tedy 26 korun. U jednotlivého jízdného jde o zdražení přibližně o 16 až 20 procent.

Celoroční předplatné se ze stávajících 4 252 korun zvedne od nového roku na 4 574 korun. Zde jde o nárůst zhruba o 7,5 procenta. Půlroční předplatné pak naroste na 2 646 korun a měsíční předplatné vzroste ze současných 508 na 546 korun.

„Zvýšení cen jízdenek MHD tak bude nižší než inflace, která převyšuje 15 procent, Jsem velmi rád, že vedení města přijalo návrh nepromítnout zcela inflaci do jízdného a ochránit občany využívající MHD před plnými dopady zdražování. Zejména u celoročního předplatného, které je pro rodiny zpravidla na konci roku citelným výdajem, je důležité udržet přijatelnou cenu,“ řekl ke zdražení náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar.

U bezplatné přepravy se nic nemění, zdarma budou i nadále cestovat například děti do 15 let s Plzeňskou kartou a senioři nad 65 let.

Od ledna se také sjednotí podmínky pro cestování v Plzeňském kraji u cestujících od 15 do 26 let. K cestě za zlevněné jednotlivé jízdné v MHD už nebudou potřebovat Plzeňskou kartu. Od 15 do 18 let jim postačí doklad totožnosti a od 18 do 26 let ISIC karta či žákovský průkaz.

Ročně přepraví Plzeňské městské dopravní podniky 100 milionů cestujících. V posledních letech lze vypozorovat trend, kdy se poměr předplatného a jednotlivého jízdného sbližuje a je téměř vyrovnaný, zatímco před tím byl výrazněji ve prospěch předplatného.

Loňské výnosy městského dopravního podniku činily 1,82 miliardy korun. Z toho ale téměř 60 procent poskytlo město na takzvanou úhradu prokazatelné ztráty. Pro příští rok město Plzeň počítá s výdaji na chod dopravních podniků s částkou 1,375 miliardy.