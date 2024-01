Kácení mohutného dubu letního před budovou Západočeského muzea v Plzni není podle odborníků zatím nutné. Z hlediska odolnosti vůči zlomu či vývratu byl totiž strom při nedávných testech vyhodnocen jako stabilní.

Velký dub u Západočeského muzea v Plzni prošel tahovými zkouškami a zatím se kácet nemusí. | Foto: se svolením MMP

Znalci doporučili další ošetření stromu, které bude rozložené do několika etap a nejpozději za tři roky znovu provedou tahové zkoušky.

„Díky měření jsme zjistili, že zhruba sto let starý dub letní, tedy strom s velmi tvrdým dřevem, je navzdory existenci dutiny u báze kmene odolný proti vývratu i zlomu. Odborníci se shodli na tom, že dřevina, která je současně napadená dřevokaznou houbou, zde vydrží ještě nejméně deset let. Do té doby stojí za to z hlediska historického, kompozičního, mikroklimatického a ekologického strom zachovat, a proto ho určitě kácet nebudeme,“ informoval Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Specialisté rovněž navrhli soubor pěstebních opatření a dřevina bude i nadále pod jejich stálým a pravidelným dohledem. „Každé dva roky provedou arboristé pravidelný redukční obvodový řez koruny. Do tří let bude provedena lokální redukce dlouhých a silných větví ve spodní části koruny z důvodu požadovaného zeštíhlení tvaru koruny dubu o cca 35 procent. Dle aktuální potřeby budou odstraněny suché a poškozené větve v koruně. Nejpozději v roce 2027 zopakujeme tahové zkoušky,“ vyjmenovala opatření Lucie Davídková, vedoucí Úseku městské zeleně Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP).

Odborníci zjišťují stav velkého dubu před Západočeským muzeem

Tahová zkouška se uskutečnila v pondělí 8. ledna 2024. Objednavatel měření, SVSMP, tak sleduje stabilitu dřeviny a prověřuje odolnost proti zlomu nebo vývratu. Odborníci strom prověřovali přístrojem Picus TreeQinetic, což je nedestruktivní a přesná metoda měření odolnosti kmenů. Před měřením odborníci prozkoumali místo růstu dubu, aby získali důležité informace o proudění větru nebo nadmořské výšce. Poté provedli dvě tahové zkoušky ze dvou na sebe kolmých směrů, které uměle simulují tlak na strom při silném větru.