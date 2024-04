Nastartovat ozdravný proces, vyživit kořeny a prodloužit jejich život má u mohutného dubu před budovou Západočeského muzea v Plzni pomoci půdní injektáž, kterou u stromu aplikovali odborníci v úterý 9. dubna.

Tzv. půdní neboli kořenová injektáž je speciální proces, který arboristé provádí pomocí půdního injektoru. Má za úkol provzdušnit půdní kořenový prostor a zlepšit tak stanovištní podmínky stromů. „Ke kořenům byl čtyřiceti vpichy aplikován organický materiál, který v půdě nastartuje ozdravný proces a dojde tak ke zlepšení absorpce vody,“ popsala Silvie Kuchtová z Úseku městské zeleně Správy veřejného statku města Plzně.

Cenná dřevina je už několik let pod dozorem arboristů, kteří u ní již začátkem ledna letošního roku prováděli zkoušku odolnosti vůči zlomu a vývratu. Z ní vyšlo, že dub je stále stabilní a zatím není třeba řešit jeho akutní kácení.

Cenný dub u Západočeského muzea v Plzni zatím není nutné kácet

„Je to další z opatření, které po lednovém testu navrhli odborníci z Mendelovy univerzity, a má pomoci udržet tento hodnotný strom v lepší kondici. Děláme vše pro to, aby se mu co nejlépe dařilo a byl i nadále dominantou parku v centru města,“ řekl k úternímu odbornému zákroku Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.